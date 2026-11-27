Las agencias alimentarias de la ONU advirtieron este viernes 27 de noviembre que el hambre en el mundo se agravará en los próximos seis meses en 16 zonas, africanas en su mayoría, con los conflictos empeorando la situación, ya desastrosa, que atraviesan países como Sudán y Yemen.

Aunque la inseguridad alimentaria aguda esté principalmente provocada por los conflictos armados y la violencia, episodios climáticos extremos, como El Niño, también la causan, señala el informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y del Programa Alimentario Mundial (PAM).

Las agencias, radicadas en Roma, enumeraron Sudán, Sudán del Sur, Somalia, el norte de Nigeria y Yemen como las áreas más preocupantes de los 16 “focos de hambre” detectados desde diciembre hasta mayo de 2027.

Continúa existiendo un riesgo “plausible” de hambre en partes de Sudán -incluyendo Darfur Norte-, Sudán del Sur y Somalia, señala el reporte.

La inseguridad alimentaria aguda está principalmente provocada por los conflictos armados. (-/AFP)

“Niveles alarmantes de desplazamientos”

La alarma llegó en medio de un repunte de los “eventos políticos violentos” en todo el mundo, de los que se registró un 15% más que en el mismo periodo del año pasado, lo que derivó en unos “niveles alarmantes de desplazamientos en los últimos meses”, principalmente en Sudán del Sur y Yemen.

En los cinco países que están más en riesgo, la asistencia humanitaria se redujo en casi dos tercios entre 2022 y 2025, de $5.100 millones a $2.000 millones.

“Mientras que los conflictos, los choques económicos, el clima extremo y las limitaciones de acceso continúan siendo los principales impulsores de estas crisis, los cada vez menores recursos humanitarios han reducido la capacidad de apuntalar los avances y de aliviar unas condiciones cada vez peores”, escribieron la FAO y el PMA.

Aunque la ayuda humanitaria favoreció a evitar la hambruna en el pasado, “los avances fueron frágiles y de corta duración: en pocos años, volvieron a aparecer riesgos graves de inseguridad alimentaria, incluido el riesgo de hambruna”.

También se clasificaron como zonas “muy preocupantes” Afganistán, la República Democrática del Congo -que también está haciendo frente a una epidemia de ébola-, territorios palestinos y Haití, donde la violencia de pandillas obligó a 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares y perturbó el acceso a la ayuda humanitaria.

Las nuevas incorporaciones a la lista incluyen Chad, Uganda, la región del sur de África y el Corredor Seco Centroamericano, una franja de bosque tropical seco que abarca de Guatemala a Costa Rica. Estas dos últimas zonas, además, se verán golpeadas por los efectos de El Niño, que afecta negativamente a los cultivos.

Esa lista también incluye Mali, Birmania, Chad, Madagascar y Uganda.

“Se necesita urgentemente una acción humanitaria específica para salvar vidas y hogares en todos los focos de hambre”, apunta el documento.

“En focos de más alta preocupación, este tipo de acción es crucial para evitar la inanición y que se pierdan vidas”.

El impacto de El Niño

El Niño -un fenómeno de calentamiento del océano que está alterando los patrones meteorológicos a nivel mundial, provocando sequías devastadoras o tormentas intensas- está teniendo un impacto muy negativo en ciertas zonas.

Cerca de 49 millones de personas más podrían sufrir inseguridad alimentaria aguda a finales de 2027 debido al episodio de El Niño, que ha sido particularmente intenso este año y que durará hasta la próxima primavera boreal, según el estudio.

“Los déficits de precipitaciones relacionados con El Niño y las temperaturas elevadas han provocado pérdidas de cultivos en el Corredor Seco Centroamericano y en África oriental, además de poner en peligro la próxima temporada agrícola en África austral”, explican las agencias de la ONU.

Además, el riesgo de inundaciones en zonas de África oriental también podría aumentar.

En tanto, en la Franja de Gaza, “las lluvias invernales y las inundaciones localizadas podrían empeorar las condiciones de las personas desplazadas, causando daños en refugios inadecuados y perturbando, aún más, los servicios esenciales y las operaciones humanitarias”.

Medidas de anticipación como el uso de semillas adaptadas, una mejor protección del ganado y de las fuentes de agua, además de una asistencia oportuna, pueden marcar la diferencia.

Sin embargo, el plan de la FAO y del PMA adolece de un déficit de financiación de $125 millones, según indicaron los organismos.