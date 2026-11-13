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Economía

Laura Fernández nombra nueva viceministra en el Ministerio de Hacienda

Mary Ching asumió Viceministerio de Gestión Administrativa y Contratación Pública desde el 12 de noviembre

La presidenta Laura Fernández Delgado juramentó el jueves a Mary Ching Sojo como viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.
La presidenta Laura Fernández Delgado juramentó el jueves a Mary Ching Sojo como viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Cortesía Ministerio de Hacienda
Óscar Rodríguez