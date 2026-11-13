Laura Fernández nombra nueva viceministra en el Ministerio de Hacienda

La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, nombró a Mary Ching Sojo como viceministra de Gestión Administrativa y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. La designación rige desde el 12 de noviembre.

La designación ocurre luego de la renuncia de Luis Antonio Molina Chacón al cargo de viceministro de Egresos. La salida se hizo efectiva el pasado 31 de octubre.

El nombramiento de Ching busca reforzar la implementación y consolidación de la Ley General de Contratación Pública, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa este viernes.

Además, pretende mejorar la gestión y los controles sobre los procesos de compras del Estado, informó la entidad pública.

Ching Sojo se integra al equipo que dirige el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, junto al viceministro de Ingresos y Egresos, Víctor Julio Carvajal.

La nueva viceministra es abogada y administradora de negocios con énfasis en Recursos Humanos. Actualmente, cursa una maestría en Propiedad Intelectual.

En su trayectoria profesional en la función pública, Ching Sojo ocupó los cargos de oficial mayor y directora administrativa y financiera en el Ministerio de Hacienda.

También formó parte del Departamento de Normas y Procedimientos de la antigua Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de esa institución.

Adicionalmente, ejerció como viceministra administrativa y directora jurídica en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

También laboró como especialista en contratación administrativa en la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) e integró juntas directivas de diversas entidades públicas.