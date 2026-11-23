La Unión Europea anunció este lunes 23 de noviembre la apertura de una investigación contra el principal productor y embotellador de Coca-Cola en Europa, al sospechar que abusó de su posición dominante en el mercado, lo que podría haber derivado en precios más elevados para los consumidores.

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), de la que el gigante estadounidense de los refrescos Coca-Cola posee el 19% del capital, produce y embotella la célebre bebida y otras marcas sin alcohol en varios países europeos, incluyendo España, Francia y el Reino Unido.

La Comisión Europea indicó que evaluará si CCEP infringió las normas comunitarias de competencia al “obstaculizar el comercio transfronterizo de refrescos carbonatados y bebidas deportivas”, así como mediante otras prácticas.

“Estamos investigando si Coca-Cola levantó barreras entre los mercados nacionales, dificultando que los minoristas compren productos a través de las fronteras y obtengan mejores condiciones comerciales”, declaró la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera.

La Comisión, que actúa como autoridad antimonopolio de la UE, considera que la empresa pudo haber abusado de su posición dominante en sus relaciones con supermercados y otros establecimientos minoristas.

La Unión Europea anunció la apertura de una investigación contra el principal productor de Coca-Cola en Europa. (Mehaniq/Vectores)

La investigación examinará varias acusaciones, entre ellas que la compañía condicionó descuentos en los precios mayoristas a que las bebidas no fueran exportadas a otros países de la UE.

Según la Comisión, la compañía también habría negado a los distribuidores la posibilidad de negociar acuerdos de compra que abarcaran varios países, exigiendo en cambio contratos separados para cada mercado nacional.

Estas prácticas podrían haber limitado la competencia y haber terminado provocando “precios más altos y una menor oferta para los consumidores”, afirmó Ribera, quien subrayó que los ciudadanos no deberían “pagar más” por una bebida “simplemente porque viven en un país de la UE y no en otro”.

CCEP afirmó que seguirá “cooperando plenamente” con las pesquisas de la Comisión.

La empresa añadió que se toma muy en serio el cumplimiento de las normas de competencia y que está “firmemente comprometida” a respetar todas las leyes y regulaciones aplicables.