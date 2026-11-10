Johnson & Johnson MedTech inaugura planta en Grecia que contempla generar 3.000 empleos

Johnson & Johnson MedTech inauguró una planta de dispositivos médicos en Grecia, Alajuela, que generará 3.000 empleos en los próximos años.

La multinacional oficializó este lunes la inauguración de la instalación de 19.000 metros cuadrados y fabricará dispositivos médicos de electrofisiología y ortopedia.

La compañía opera en Costa Rica desde hace 40 años.

La nueva planta de Johnson & Johnson MedTech en Grecia producirá dispositivos de electrofisiología y ortopedia. (Johnson&Johnson/Johnson&Johnson)

El proyecto amplía las operaciones de alta tecnología médica fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), se informó por medio de un comunicado de prensa conjunto de la multinacional, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

De acuerdo con la información, la empresa eligió Costa Rica después de evaluar ubicaciones en distintas regiones del mundo.

Entre los factores que influyeron en la decisión figuran la trayectoria nacional en la industria de dispositivos médicos, la disponibilidad de talento especializado, la estabilidad institucional y la presencia de un ecosistema productivo vinculado con el sector.

Arianna Arce, ministra interina de Comercio Exterior, señaló que la inauguración representa un hito en la relación entre la compañía y Costa Rica.

“Nos llena de orgullo que una compañía de su prestigio haya confiado en Costa Rica para desarrollar una de sus inversiones más importantes a nivel internacional. Agradecemos profundamente esa confianza y reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañándolos en esta nueva etapa, con la ilusión de que sea el inicio de muchos años de crecimiento y éxitos compartidos”, manifestó Arce.

Laura López, gerente general de Procomer, indicó que el sector de equipo de precisión y médico representa el 47 % de las exportaciones de bienes del país y reúne a más de 100 compañías de inversión extranjera, que emplean a más de 63.000 personas.

López afirmó que la operación de Johnson & Johnson MedTech se incorpora a ese ecosistema y puede generar empleo calificado, encadenamientos productivos y oportunidades para las comunidades de Occidente.

Desde hace más de tres años, Procomer acompaña a Johnson & Johnson MedTech Costa Rica en el establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus operaciones.

Ese trabajo incluyó la identificación y vinculación de proveedores locales para distintas etapas y necesidades de la planta, así como la participación de la compañía en actividades institucionales.

La institución también contribuyó a la formación de talento especializado. En cuatro ediciones del Incentivo para la Formación de Talento Humano, la empresa promovió proyectos que beneficiaron a 192 personas.

Los programas incluyeron capacitación y transferencia de conocimiento en mecánica de precisión, manufactura de catéteres de diagnóstico de alta densidad y tecnologías especializadas para dispositivos médicos.

La apertura de la planta amplía las capacidades de manufactura médica del país. Para Grecia y las comunidades cercanas, el proyecto plantea oportunidades de empleo especializado y vinculación con una industria exportadora de alto valor agregado, indicaron las entidades.