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Economía

Johnson & Johnson MedTech inaugura planta en Grecia que contempla generar 3.000 empleos

La multinacional expande la manufactura médica de alta tecnología fuera de la GAM con una sede de 19.000 m² dedicada a ortopedia y electrofisiología

Planta Johnson & Johnson en Grecia, Alajuela
La instalación de 19.000 metros cuadrados de Johnson & Johnson MedTech fabricará dispositivos médicos de electrofisiología y ortopedia. Procomer
Gustavo Ortega Campos