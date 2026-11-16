AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Italia interviene el banco digital Revolut tras detectar operaciones ilícitas de lavado por 76,5 millones de euros

Banco estará un año en administración judicial debido a controles débiles para evitar blanqueo de dinero

La justicia italiana inició un proceso de administración del banco digital Revolut ante sospecha de lavado de capitales.
La justicia italiana inició un proceso de administración del banco digital Revolut ante sospecha de lavado de capitales. David Zorrakino / Europa Press
Europa Press