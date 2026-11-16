Italia interviene el banco digital Revolut tras detectar operaciones ilícitas de lavado por 76,5 millones de euros

La Justicia italiana impuso una administración judicial de un año al banco digital Revolut debido a deficiencias en sus controles para prevenir el blanqueo de capitales. Según las investigaciones, esas fallas permitieron operaciones ilícitas por un monto aproximado de 76,5 millones de euros.

La medida es de carácter preventivo y no afectará las operaciones habituales de la entidad. Durante los próximos 12 meses, un administrador judicial supervisará la gestión de Revolut con el objetivo de identificar y corregir las deficiencias detectadas.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, bajo la coordinación de la Fiscalía de esa ciudad.

Las autoridades examinaron los vínculos entre Revolut y personas investigadas o condenadas por delitos de blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de activos, incluidos casos relacionados con actividades de la mafia.

Según un comunicado de la Fiscalía de Milán, las pesquisas permitieron identificar que numerosas personas investigadas o condenadas por delitos graves lograron acceder al sistema financiero y realizar operaciones ilícitas debido a las deficiencias de los controles de la entidad.

El Ministerio Público sostuvo que las transacciones, cuyo valor ronda los 76,5 millones de euros, podrían haberse detectado si Revolut hubiera aplicado oportunamente las medidas de prevención del blanqueo de capitales exigidas por la legislación.

El Ministerio Público sostuvo que las transacciones, cuyo valor ronda los 76,5 millones de euros, podrían haberse detectado si Revolut hubiera aplicado oportunamente las medidas de prevención del blanqueo. (Europa Press)

La Fiscalía también cuestionó la eficacia de los sistemas automatizados de supervisión utilizados por la entidad. Señaló que los intermediarios bancarios digitales internacionales deben garantizar que esas herramientas recopilen información relevante, generen alertas confiables, permitan controles exhaustivos y detecten patrones de operación anómalos.

Por su parte, Revolut manifestó que colaborará plenamente con las autoridades italianas y aseguró que mantiene un compromiso con la prevención de delitos financieros.

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales, por lo que invertimos de forma continua en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, los modelos de supervisión de transacciones y nuestros equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados”, indicó un portavoz de la entidad.

La empresa también aseguró que la decisión judicial no afectará a sus clientes y que sus servicios bancarios para particulares y empresas en Italia continúan funcionando con normalidad.

“Aunque no podemos hacer comentarios sobre cuentas concretas ni sobre asuntos legales y administrativos en curso, podemos confirmar que nuestros servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad, sin ninguna interrupción para nuestros clientes”, agregó el portavoz.