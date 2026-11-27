El Instituto Nacional de Seguros (INS) puso a la venta tres propiedades ubicadas en las provincias de San José y Limón, cuyos valores de avalúo parten desde los ¢9,6 millones hasta alcanzar los ¢439,4 millones.

La institución comunicó en su sitio web que la comercialización de las propiedades se tramita de forma digital mediante el procedimiento N.° 2026LY-000037-0001000001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Propiedad en distrito Hospital, San José

Ubicación: 100 metros al norte de la Municipalidad de San José.

100 metros al norte de la Municipalidad de San José. Área: 976,53 metros cuadrados.

976,53 metros cuadrados. Condición: Apto para construir.

Apto para construir. Valor del avalúo: ¢439.438.500.

En la imagen la propiedad en el distrito Hospital, en San José. (INS/Cortesía)

Propiedad en distrito Pavas, San José

Ubicación: 600 metros al oeste de la Embajada de los Estados Unidos de América, contiguo al supermercado Palí.

600 metros al oeste de la Embajada de los Estados Unidos de América, contiguo al supermercado Palí. Área: 1.035 metros cuadrados.

1.035 metros cuadrados. Condición: Apto para construir.

Apto para construir. Valor del avalúo: ¢258.750.000.

La fotografía muestra la propiedad en Pavas, San José. (INS/Cortesía)

Terreno en Roxana de Pococí, Limón

Ubicación: 950 metros al norte de la escuela de Roxana.

950 metros al norte de la escuela de Roxana. Área: 600 metros cuadrados.

600 metros cuadrados. Valor del avalúo: ¢9.600.000.

El INS tiene en venta este terreno en Roxana en Pococí de Limón. (INS/Cortesía)

Cuándo y cómo ofertar

Las condiciones de participación, precios de venta, requisitos y plazos se consultan en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente electrónico 2026LY-000037-0001000001 (“Venta de propiedades del INS en la provincia de San José y Limón”).

El cierre de recepción de ofertas es el viernes 18 de diciembre de 2026. Las personas interesadas tienen tiempo hasta esa misma fecha para inspeccionar las propiedades.

La revisión de los lugares debe ser previa coordinación con los funcionarios encargados: