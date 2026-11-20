Los propietarios de vehículos enfrentan intentos de estafa relacionados con el pago del marchamo 2027 durante la actual temporada de cobro, alertó el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La institución identificó al menos dos modalidades de engaño mediante las cuales delincuentes buscan obtener dinero de los conductores. En ambos esquemas, los responsables utilizan tarjetas de crédito o débito robadas o clonadas para efectuar los trámites.

Propietarios de vehículos enfrentan intentos de estafa relacionados al pago del marchamo 2027. (Shutterstock)

La alerta surgió a partir del reporte de un cliente que acudió a una sucursal de la aseguradora en busca de orientación tras recibir un contacto sospechoso.

Modalidades identificadas

El primer método consiste en que una persona contacta a la víctima y asegura haber pagado su derecho de circulación por error. Posteriormente, solicita la devolución del dinero mediante una transferencia bancaria o en efectivo, e incluso propone aceptar un rebajo sobre el monto por transferir.

La segunda modalidad involucra a supuestos intermediarios que ofrecen tramitar el marchamo 2027 y entregarlo a domicilio a cambio de un pago previo en efectivo o por SINPE Móvil, con promesas de descuentos o rebajas especiales sobre el monto oficial.

En los dos escenarios, días después de la transacción, los bancos e instituciones financieras detectan el uso de la tarjeta robada o clonada y revierten el movimiento. Como consecuencia, el pago del marchamo queda anulado, la víctima pierde el dinero entregado al estafador y mantiene la deuda pendiente junto con los recargos correspondientes.

Recomendaciones oficiales

Sídney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios del INS, instó a los conductores a utilizar únicamente los recaudadores autorizados y a denunciar cualquier anomalía.

La aseguradora reiteró que el derecho de circulación no cuenta con descuentos ni rebajas especiales ofrecidas por terceros o tramitadores independientes. Asimismo, recomendó no entregar efectivo ni transferir dinero a personas no autorizadas y verificar cualquier solicitud de devolución a través de los canales oficiales.

Para consultas o reportes de posibles fraudes, el INS habilitó el sitio web www.grupoins.com y la línea telefónica gratuita 800-TELEINS (800-935-34-67).