Ingresos tributarios caen al tercer trimestre de 2026

Los ingresos tributarios del Gobierno cayeron durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las más recientes cifras fiscales del Ministerio de Hacienda.

La recaudación tributaria alcanzó ¢4.940.227 millones, lo que representó una caída del 0,3% respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumó ¢4.954.033 millones. La disminución equivalió a ¢13.806 millones.

El 38,8% de la recaudación provino del impuesto a los ingresos y utilidades (renta), mientras que el 36,5% correspondió al impuesto sobre el valor agregado (IVA).

Por su parte, el 10,2% se originó en el impuesto único a los combustibles y el 14,5% restante se distribuyó entre los demás tributos, incluidos el selectivo de consumo (4%), los impuestos a las importaciones (2,8%) y los impuestos a la propiedad (1,7%), entre otros.

La relación de los ingresos totales con el PIB pasó de 10,8% en 2025 a 10,5% en 2026, una disminución de 0,2 p. p. (Esteban Bermudez/ebermudez)

Como porcentaje del producto interno bruto (PIB), los ingresos tributarios representaron el 9,3% al cierre del tercer trimestre. Esta proporción constituye la más baja para los primeros nueve meses del año desde 2020, cuando alcanzó el 8,2%.

Aunque la recaudación tributaria todavía registró una caída en el acumulado, el resultado mejoró respecto a agosto. En ese momento, la disminución ascendía a ¢33.764 millones frente al mismo periodo de 2025.

Los ingresos totales alcanzaron ¢5.585.328 millones al cierre del tercer trimestre de 2026, lo que representó un aumento de ¢5.142 millones respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron ¢5.580.186 millones.