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Economía

Ingresos tributarios caen al tercer trimestre de 2026

La recaudación del IVA se redujo, mientras que los ingresos por renta mejoraron

Fotografias de San Jose para archivo
El Ministerio de Hacienda publicó este 10 de noviembre las cifras fiscales con corte al mes de setiembre. Esteban Bermudez
Luis Enrique Brenes