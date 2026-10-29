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Economía

Inflación en Estados Unidos se aceleró a 3,6% interanual en setiembre

La gestión de la economía es un tema clave para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre

Estas son las tasas de interés en los certificados de depósito a plazo (CDP) en el sistema financiero.
La inflación es "demasiado alta" en Estados Unidos, declaró el 28 de octubre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh. Shutterstock
AFP

Estados Unidos registró un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre, aunque el indicador de inflación también se aceleró, según datos difundidos este jueves 29 de octubre en un panorama mixto para el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

La inflación se ubicó en 3,6% interanual, en setiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

Esa cifra resultó ligeramente inferior al 3,6% que había anticipado el consenso de MarketWatch.