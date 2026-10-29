Inflación en Estados Unidos se aceleró a 3,6% interanual en setiembre

Estados Unidos registró un sólido crecimiento económico en el tercer trimestre, aunque el indicador de inflación también se aceleró, según datos difundidos este jueves 29 de octubre en un panorama mixto para el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

La inflación se ubicó en 3,6% interanual, en setiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

Esa cifra resultó ligeramente inferior al 3,6% que había anticipado el consenso de MarketWatch.

En medición intermensual, el aumento de la inflación fue de 0,5%, este sí conforme a las expectativas de los analistas.

La Fed prefiere el índice PCE para medir la inflación, pues toma en cuenta un abanico más amplio de gastos de los hogares que la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La gestión de la economía es un tema clave para los votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Los demócratas buscan arrebatar el control de ambas cámaras del Congreso al Partido Republicano del presidente.

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre, una buena noticia para el mandatario republicano. Los analistas esperaban un buen desempeño, pero un poco inferior, de 3,1% interanual.

En el segundo trimestre el crecimiento había sido de 2,2%.

“Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por una disminución de las exportaciones”, señaló la Oficina de Análisis Económico del departamento en un comunicado.

Gasolina más cara

Los datos de hoy confirman que en setiembre las familias pagaron más por gasolina, afirmó la senadora demócrata Elizabeth Warren. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

El sólido crecimiento del PIB será un alivio para Trump, que ha resaltado la fortaleza de la economía a pesar de los altos precios que preocupan a los hogares de Estados Unidos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía a nivel mundial.

A raíz de ese conflicto, los consumidores estadounidenses pagan en promedio un 42% más en las estaciones de servicio por la gasolina regular, según datos del club automovilístico AAA.

Economistas han advertido desde hace meses que, si bien el crecimiento del PIB de Estados Unidos se ha mantenido resiliente en medio de las presiones de precios derivadas de la guerra, los resultados han sido muy desiguales: los hogares más acomodados prosperan, mientras las familias de clase trabajadora se esfuerzan por salir adelante.

Los adversarios de Trump criticaron duramente su gestión de la economía a raíz de la aceleración del PCE, que mostró un aumento interanual del 21,3% en los precios de los bienes y servicios energéticos.

“Los datos de hoy confirman que en setiembre las familias pagaron más por gasolina, vivienda y atención sanitaria”, afirmó la senadora demócrata Elizabeth Warren.