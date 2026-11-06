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Economía

Inflación en Costa Rica sumó en octubre el segundo mes consecutivo con variación interanual positiva

INEC registra que, en el ámbito mensual, los mayores incrementos correspondieron a la gasolina, el diésel y las tarifas de autobús y taxi

La gasolina y el diésel fueron parte de los bienes que más subieron de precio en octubre.
La gasolina y el diésel fueron parte de los bienes que más subieron de precio en octubre. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez