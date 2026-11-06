Inflación en Costa Rica sumó en octubre el segundo mes consecutivo con variación interanual positiva

La inflación general en Costa Rica registró una variación interanual de 0,55% en octubre pasado, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado este viernes 6 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Este es el segundo mes consecutivo en que la inflación registra una variación interanual positiva. En setiembre pasado, el indicador aumentó un 0,34%, con lo que puso fin a una racha de 16 meses consecutivos de variaciones negativas.

En el plano mensual, los datos del INEC registran que durante octubre los mayores aumentos de precios fueron en el diésel, con un 17,3%; en la gasolina, con un 3,10%; y en las tarifas de taxi y autobús, con un 5,7% y un 2%, respectivamente.

Fuera del rango del BCCR

Aunque el IPC comienza a registrar variaciones interanuales positivas, la inflación se mantiene por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es de ±1 punto porcentual alrededor de la meta del 3%. La última vez que el indicador se ubicó dentro de ese rango fue en abril de 2023.

Según una reciente proyección del Banco Central, incluida en el Informe de Política Monetaria (IPM) presentado el 30 de octubre pasado, la inflación regresaría al rango de tolerancia durante el segundo trimestre de 2027. Esto ocurriría dos trimestres antes de lo previsto un mes atrás, debido al impacto del incremento en los precios del petróleo sobre la inflación.

“Se adelantó (el ingreso al rango de tolerancia). Probablemente en marzo ya está rondando el 2% (la inflación), pero no quisimos exagerar, entonces es el segundo trimestre. Si se nos desvía (de la trayectoria central), la inflación podría ser mayor”, manifestó Róger Madrigal, presidente del ente emisor, ese 30 de octubre.

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