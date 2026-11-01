AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

INEC abre concursos de empleo con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los puestos y así puede aplicar

La institución busca profesionales y técnicos en distintas áreas. Conozca los requisitos, salarios y pasos para participar en las convocatorias

Personal del INEC realizando la Encuesta Continua de Hogares
El INEC abrió nueve concursos de empleo para profesionales y técnicos, con salarios globales. Las inscripciones cierran en noviembre. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

Las personas interesadas en trabajar en el sector público tienen nuevas oportunidades para presentar su currículo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió nueve concursos de empleo para puestos técnicos y profesionales, con salarios globales que van desde ¢634.813 hasta ¢1.598.450.

Las convocatorias comenzaron el 30 de octubre de 2026 y tienen diferentes fechas de cierre, entre el 4 y el 12 de noviembre. La institución busca conformar registros de personas elegibles para enero de 2027.

Las oportunidades se concentran principalmente en el área de tecnología e informática, aunque también existe una convocatoria dirigida a personas con estudios en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial.