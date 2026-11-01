INEC abre concursos de empleo con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los puestos y así puede aplicar

Las personas interesadas en trabajar en el sector público tienen nuevas oportunidades para presentar su currículo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)abrió nueve concursos de empleo para puestos técnicos y profesionales, con salarios globales que van desde ¢634.813 hasta ¢1.598.450.
Las convocatorias comenzaron el 30 de octubre de 2026 y tienen diferentes fechas de cierre, entre el 4 y el 12 de noviembre. La institución busca conformar registros de personas elegibles para enero de 2027.
Las oportunidades se concentran principalmente en el área de tecnología e informática, aunque también existe una convocatoria dirigida a personas con estudios en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial.
Los concursos contemplan contrataciones por servicios especiales. La modalidad de trabajo es presencial, con posibilidad de teletrabajo parcial según las características del puesto y las condiciones institucionales.
Estos son los puestos disponibles en el INEC y sus salarios
Las convocatorias incluyen plazas para especialistas, desarrolladores, analistas y personal técnico. Los salarios globales varían según el nivel académico y las responsabilidades del cargo.
Especialista en Calidad de Software: ¢1.598.450
Gestor de proyectos informáticos: ¢1.598.450
Líder de infraestructura tecnológica:¢1.598.450
Profesional en Calidad de Software: ¢904.206
Analista de Sistemas Informáticos: ¢904.206
Líder técnico de desarrollo de Software: ¢904.206
Desarrolladores de Sistemas Informáticos: ¢904.206
Técnico en Soporte Informático: ¢730.720
Técnico en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial: ¢634.813
Requisitos para participar en los concursos del INEC
Los requisitos cambian según la especialidad. Los puestos de mayor remuneración exigen licenciatura universitaria en Ingeniería Informática o carreras afines, incorporación activa al colegio profesional correspondiente y al menos 18 meses de experiencia profesional en las áreas indicadas.
Entre los conocimientos solicitados figuran gestión de proyectos tecnológicos, desarrollo de software, bases de datos, automatización de pruebas y coordinación de equipos.
Para los cargos profesionales con salario global de ¢904.206, el INEC solicita bachillerato universitario en Ingeniería Informática o disciplinas afines, además de incorporación activa al colegio profesional y cursos de actualización.
En el caso de Técnico en Soporte Informático, las personas interesadas deben contar con bachillerato en Educación Media, 90 créditos universitarios aprobados en Ingeniería Informática o carreras afines y al menos seis meses de experiencia relacionada con soporte técnico.
La convocatoria de Técnico en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial requiere bachillerato en Educación Media, 60 créditos universitarios aprobados en alguna de esas carreras y seis meses de experiencia en operaciones estadísticas, supervisión, seguimiento de procesos o capacitación de personal.
Ambos puestos técnicos también solicitan cursos de computación.
Cómo postularse a los empleos del INEC
El proceso de inscripción se realiza por medio del sitio oficial del INEC. Las personas interesadas deben ingresar a la plataforma institucional y completar el formulario correspondiente al concurso de su interés.