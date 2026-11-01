INEC abre concursos de empleo con salarios de hasta ¢1,5 millones: estos son los puestos y así puede aplicar

Las personas interesadas en trabajar en el sector público tienen nuevas oportunidades para presentar su currículo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) abrió nueve concursos de empleo para puestos técnicos y profesionales, con salarios globales que van desde ¢634.813 hasta ¢1.598.450.

Las convocatorias comenzaron el 30 de octubre de 2026 y tienen diferentes fechas de cierre, entre el 4 y el 12 de noviembre. La institución busca conformar registros de personas elegibles para enero de 2027.

Las oportunidades se concentran principalmente en el área de tecnología e informática, aunque también existe una convocatoria dirigida a personas con estudios en Administración, Planificación o Ingeniería Industrial.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

