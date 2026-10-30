Correos de Costa Rica ofrecerá empleo en cinco regiones del país

Correos de Costa Rica realizará una feria de empleo el próximo miércoles 4 de noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., para recibir postulaciones en cuatro tipos de puestos.

La actividad tendrá lugar de manera simultánea en las sucursales de Santa Cruz, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y Ciudad Quesada .

Los puestos disponibles corresponden a chofer B3, mensajero, gestor de ventas y agente vendedor .

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