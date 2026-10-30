Correos de Costa Rica ofrecerá empleo en cinco regiones del país

Correos de Costa Rica realizará una feria de empleo el próximo miércoles 4 de noviembre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., para recibir postulaciones en cuatro tipos de puestos.
La actividad tendrá lugar de manera simultánea en las sucursales de Santa Cruz, Limón, Pérez Zeledón, Puntarenas y Ciudad Quesada.
Los puestos disponibles corresponden a chofer B3, mensajero, gestor de ventas y agente vendedor.
Para el puesto de chofer B3, la empresa solicita primaria completa, licencia B3 al día con más de seis meses de expedición, conocimiento vial de la zona, experiencia en manejo de camiones con caja de ocho velocidades o superior, control de documentos y seis meses mínimos de experiencia en reparto, mensajería o distribución.
En la plaza de mensajero, los aspirantes deben presentar primaria completa —con bachillerato en secundaria deseable—, licencias A2 y B1 al día con más de seis meses de emisión, conocimiento de rutas locales y un mínimo de seis meses de experiencia en labores de distribución o mensajería.
El puesto de gestor de ventas exige bachillerato en educación media, inglés básico, manejo del paquete de programas Office, destreza en atención a clientes, venta de servicios y administración de dinero.
La función de este perfil se enfoca en la atención presencial y la colocación de servicios en sucursal.
Para la posición de agente vendedor, los requisitos comprenden bachillerato en educación media, licencia B1 vigente, conocimiento intermedio o avanzado de programas Office, inglés básico, destreza para conducir vehículos manuales y automáticos, disponibilidad para visitas comerciales y un año mínimo de experiencia en ventas. La labor implica prospección de clientes, negociación y cierre comercial.
El proceso de registro se efectuará exclusivamente por medios digitales, mediante la lectura de un código QR o el ingreso a la dirección electrónica correoscr.info/empleo.
Las personas interesadas no deben presentar documentos impresos y podrán acudir a las sedes indicadas dentro del horario fijado para completar el trámite.