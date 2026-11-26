El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) abrió una publicación externa para contratar a un profesional especialista de programas y proyectos, en la rama de la ingeniería civil.
La vacante corresponde a un nombramiento interino por sustitución temporal y ofrece un salario global de ¢1.598.450 mensuales (homologación Profesional Servicio Civil 3).
La convocatoria publicada no detalla la sede geográfica específica donde se desempeñará el cargo.
Detalle del puesto y remuneración
La plaza en concurso tiene el perfil de profesional especialista de programas y proyectos. El desglose de condiciones y remuneración establecido en el cartel es el siguiente:
- Remuneración: El salario global asciende a ¢1.598.450 (aplicable tras el 10 de marzo de 2023 conforme a la Ley N.º 10159 y sujeto al análisis de la documentación presentada). Para el esquema de salario compuesto, se detalla un salario base de ¢777.450, dedicación exclusiva del 25% o 55% según corresponda conforme a la Ley N.º 9635, ¢14.598 por anualidad y ¢2.273 por cada punto de carrera.
- Formación académica: Licenciatura o posgrado en Ingeniería Civil.
- Experiencia: Cinco años en labores profesionales relacionadas con el puesto, su especialidad o su formación profesional. Como requisito deseable, se solicita experiencia comprobable en análisis y diseño estructural de edificaciones.
- Requisitos: Incorporación activa al colegio profesional respectivo (cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del grado y área profesional) y licencia de conducir B1 vigente.
- Evaluación y capacitación: Evaluación del desempeño de los dos últimos años laborados (obligatorio para el sector público y opcional para el sector privado) y certificados de los cursos de capacitación recibidos del 2021 en adelante.
Las personas interesadas deben enviar su postulación únicamente al correo electrónico reclutamiento@ifam.go.cr, indicando en el mensaje el nombre del puesto para el cual participan.
El periodo de recepción abrió el miércoles 25 de noviembre y finalizará el miércoles 2 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m.