El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) abrió una publicación externa para contratar a un profesional especialista de programas y proyectos, en la rama de la ingeniería civil.

La vacante corresponde a un nombramiento interino por sustitución temporal y ofrece un salario global de ¢1.598.450 mensuales (homologación Profesional Servicio Civil 3).

La convocatoria publicada no detalla la sede geográfica específica donde se desempeñará el cargo.

IFAM busca ingeniero civil con cinco años de experiencia para plaza interina. (Rafael Pacheco Granados)

Detalle del puesto y remuneración

La plaza en concurso tiene el perfil de profesional especialista de programas y proyectos. El desglose de condiciones y remuneración establecido en el cartel es el siguiente:

Remuneración: El salario global asciende a ¢1.598.450 (aplicable tras el 10 de marzo de 2023 conforme a la Ley N.º 10159 y sujeto al análisis de la documentación presentada). Para el esquema de salario compuesto, se detalla un salario base de ¢777.450 , dedicación exclusiva del 25% o 55% según corresponda conforme a la Ley N.º 9635, ¢14.598 por anualidad y ¢2.273 por cada punto de carrera.

El salario global asciende a (aplicable tras el 10 de marzo de 2023 conforme a la Ley N.º 10159 y sujeto al análisis de la documentación presentada). Para el esquema de salario compuesto, se detalla un salario base de , dedicación exclusiva del 25% o 55% según corresponda conforme a la Ley N.º 9635, por anualidad y por cada punto de carrera. Formación académica: Licenciatura o posgrado en Ingeniería Civil.

Licenciatura o posgrado en Ingeniería Civil. Experiencia: Cinco años en labores profesionales relacionadas con el puesto, su especialidad o su formación profesional. Como requisito deseable, se solicita experiencia comprobable en análisis y diseño estructural de edificaciones.

Cinco años en labores profesionales relacionadas con el puesto, su especialidad o su formación profesional. Como requisito deseable, se solicita experiencia comprobable en análisis y diseño estructural de edificaciones. Requisitos: Incorporación activa al colegio profesional respectivo (cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del grado y área profesional) y licencia de conducir B1 vigente.

Incorporación activa al colegio profesional respectivo (cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del grado y área profesional) y licencia de conducir B1 vigente. Evaluación y capacitación: Evaluación del desempeño de los dos últimos años laborados (obligatorio para el sector público y opcional para el sector privado) y certificados de los cursos de capacitación recibidos del 2021 en adelante.

Las personas interesadas deben enviar su postulación únicamente al correo electrónico reclutamiento@ifam.go.cr, indicando en el mensaje el nombre del puesto para el cual participan.

El periodo de recepción abrió el miércoles 25 de noviembre y finalizará el miércoles 2 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m.