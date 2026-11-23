El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abrió una convocatoria para contratar personal en tres plazas técnicas y operativas en áreas de construcción de obras civiles, sistemas eléctricos y mantenimiento mecánico industrial.

Las vacantes fueron publicadas por la Agencia Nacional de Empleo (ANE). La organización no detalló los salarios ofrecidos ni la fecha límite de recepción de ofertas en las publicaciones divulgadas el 21 de noviembre.

ICE requiere electricista, mecánico y maestro de obras en Limón con estudios desde sexto grado y experiencia. (JOHN DURAN)

Las vacantes corresponden a la Dirección de Infraestructura y Servicios Asociados del ICE (ICE Proyectos), se ubican en Limón y se gestionan de forma digital a través de la plataforma ANE.

Los requisitos académicos mínimos varían según el puesto e incluyen desde sexto grado de escuela aprobadochasta tercer ciclo de educación general básica (noveno año), acompañados de formación técnica específica y experiencia laboral comprobada de entre uno y 15 años, según el cargo.

Técnico maestro de obras nivel 3

Ubicación: Limón.

Limón. Formación académica mínima: Segundo ciclo de enseñanza general básica aprobado (sexto grado).

Segundo ciclo de enseñanza general básica aprobado (sexto grado). Experiencia: Mínimo 15 años comprobables en coordinación y dirección técnica de proyectos o servicios de construcción de obras civiles, en roles de técnico de obra o maestro de obras.

Mínimo 15 años comprobables en coordinación y dirección técnica de proyectos o servicios de construcción de obras civiles, en roles de técnico de obra o maestro de obras. Condiciones particulares: Contar con licencia de conducir tipo B1 al día y de acuerdo con la ley de tránsito, además de aprobar durante el reclutamiento las evaluaciones para obtener el permiso de conducción de vehículo institucional.

Contar con y de acuerdo con la ley de tránsito, además de aprobar durante el reclutamiento las evaluaciones para obtener el permiso de conducción de vehículo institucional. Requisitos deseables: Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año), nivel básico de inglés, 200 horas en curso de maestro de obras de construcción y formación en especialidades de construcción civil impartidas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o una institución reconocida oficialmente.

Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año), nivel básico de inglés, en curso de maestro de obras de construcción y formación en especialidades de construcción civil impartidas por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o una institución reconocida oficialmente. Funciones principales: Coordinación, supervisión, control y seguimiento de actividades de obra civil y del equipo de trabajo a cargo, así como brindar soporte técnico al ingeniero de obra en la planificación y cierre técnico y administrativo de las obras o servicios.

Electricista industrial 2

Ubicación: Limón.

Limón. Formación académica y experiencia: Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año) y experiencia de dos a diez años.

Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año) y experiencia de dos a diez años. Requisitos deseables: Bachillerato en educación media, licencia tipo B1 al día y de acuerdo con la ley de tránsito, así como conocimiento certificado (según sea requerido) en empalmes de fibra óptica, bancos de transformadores, sistemas de control de acceso, detección de incendios, circuitos cerrados de televisión o terminaciones en media tensión, entre otros.

Bachillerato en educación media, y de acuerdo con la ley de tránsito, así como conocimiento certificado (según sea requerido) en empalmes de fibra óptica, bancos de transformadores, sistemas de control de acceso, detección de incendios, circuitos cerrados de televisión o terminaciones en media tensión, entre otros. Funciones principales: Desarrollo y coordinación temporal de actividades de instalación, montaje y pruebas para sistemas eléctricos de comunicación, control y potencia en la construcción de obras y servicios en media y baja tensión, con base en estándares de calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo.

Se solicita formación graduada de colegio vocacional, del INA u otro ente reconocido oficialmente en electricidad, electrotecnia, electrónica, electromecánica, mecatrónica, mantenimiento preventivo de sistemas de aire acondicionado, mecánico de refrigeración y climatización, mecánico instalador de refrigeración y climatización, refrigeración y aire acondicionado, redes o telecomunicaciones.

La carga horaria de dicha capacitación se vincula con la experiencia: 1.200 horas (con un año de experiencia), 500 horas (con dos años de experiencia) o 100 horas (con un año de experiencia).

Mecánico industrial 2

Ubicación: Limón.

Limón. Formación académica mínima: Segundo ciclo de enseñanza general básica aprobado (sexto grado) y título de técnico graduado del INA u otro ente reconocido oficialmente, o técnico medio de un colegio vocacional, en mecánica de precisión, mecánica general automotriz, mecánica pesada o electromecánica.

Segundo ciclo de enseñanza general básica aprobado (sexto grado) y título de técnico graduado del INA u otro ente reconocido oficialmente, o técnico medio de un colegio vocacional, en mecánica de precisión, mecánica general automotriz, mecánica pesada o electromecánica. Experiencia: Mínima de dos años en actividades afines al puesto.

Mínima de dos años en actividades afines al puesto. Condiciones particulares: Licencia de conducir tipo B1 al día y de acuerdo con la ley de tránsito, además de aprobar durante el proceso de reclutamiento las evaluaciones para obtener el permiso de conducción de vehículo institucional.

Licencia de conducir tipo B1 al día y de acuerdo con la ley de tránsito, además de aprobar durante el proceso de reclutamiento las evaluaciones para obtener el permiso de conducción de vehículo institucional. Requisitos deseables: Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año).

Tercer ciclo de la educación general básica (noveno año). Funciones principales: Desarrollo de actividades de montaje y mantenimiento de equipos requeridos en la ejecución de obras y servicios mediante la interpretación de planos e instructivos, bajo estándares de calidad, ambiente, salud y seguridad en el trabajo, así como coordinación temporal de equipos para trabajos específicos.

Las personas interesadas pueden consultar los detalles de cada vacante y gestionar su postulación mediante el sitio oficial www.brete.cr.

Para consultas adicionales, el centro de contactos atiende de lunes a domingo, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., mediante el teléfono y WhatsApp 2210-6060 o al correo contacto@ane.cr.