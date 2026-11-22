El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 de noviembre en localidades de las provincias de Alajuela y San José.

Ambas interrupciones obedecen a labores de mantenimiento y se aplicarán de manera simultánea durante la mañana y el inicio de la tarde.

Habitantes de localidades de San José y Alajuela tendrán cortes de luz este martes 24 de noviembre de 8 a. m. a 1 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cortes en Grecia, Alajuela

En el cantón de Grecia la interrupción se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m.

Las localidades afectadas corresponden al sector El Trapiche y la urbanización Vista Real.

Suspensiones en San José

Para San José el corte regirá también de 8 a. m. a 1 p. m.

La afectación comprenderá la localidad de Llano Grande de Mora.

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la institución para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.