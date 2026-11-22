El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá el servicio eléctrico este martes 24 de noviembre en localidades de las provincias de Alajuela y San José.
Ambas interrupciones obedecen a labores de mantenimiento y se aplicarán de manera simultánea durante la mañana y el inicio de la tarde.
Cortes en Grecia, Alajuela
En el cantón de Grecia la interrupción se extenderá de 8 a. m. a 1 p. m.
Las localidades afectadas corresponden al sector El Trapiche y la urbanización Vista Real.
Suspensiones en San José
Para San José el corte regirá también de 8 a. m. a 1 p. m.
La afectación comprenderá la localidad de Llano Grande de Mora.
Los usuarios pueden revisar el sitio web de la institución para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.