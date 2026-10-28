Hooters anuncia el cierre definitivo de otro restaurante en Costa Rica: esto pasará con sus demás locales

La cadena de restaurantes Hooters anunció el cierre definitivo de su local en Pinares de Curridabat, a partir de este martes 27 de octubre. La decisión fue comunicada mediante una publicación en sus redes sociales.

Con este cierre, Hooters queda con tres restaurantes en Costa Rica, ubicados en San Pedro de Montes de Oca, Heredia y Escazú . La compañía agradeció el apoyo de sus clientes durante los años de operación en Pinares y confirmó que mantendrá el servicio en los demás establecimientos.

La empresa no detalló las razones del cierre ni precisó si la medida tendrá consecuencias para los trabajadores del establecimiento.

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