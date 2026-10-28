Hooters anuncia el cierre definitivo de otro restaurante en Costa Rica: esto pasará con sus demás locales

La cadena de restaurantes Hooters anunció el cierre definitivo de su local en Pinares de Curridabat, a partir de este martes 27 de octubre. La decisión fue comunicada mediante una publicación en sus redes sociales.
Con este cierre, Hooters queda con tres restaurantes en Costa Rica, ubicados en San Pedro de Montes de Oca, Heredia y Escazú. La compañía agradeció el apoyo de sus clientes durante los años de operación en Pinares y confirmó que mantendrá el servicio en los demás establecimientos.
La empresa no detalló las razones del cierre ni precisó si la medida tendrá consecuencias para los trabajadores del establecimiento.
El anuncio ocurre en medio de un proceso de rebranding de Hooters en Estados Unidos, donde los fundadores de la marca retomaron el control de buena parte del negocio tras la crisis financiera que llevó a la quiebra a una de sus principales operadoras en el 2025.
En junio de ese año, la cadena cerró más de 30 restaurantes en Estados Unidos como parte del proceso de bancarrota, según informó el medio estadounidense Fox News.
La compañía inició una reorganización financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de Estados Unidos. Este mecanismo permite a las empresas reestructurar sus deudas mientras mantienen sus operaciones.
En febrero del 2025, Chatwood S. A., empresa de capital costarricense que opera Hooters en el país, aseguró que sus restaurantes continuaban funcionando con estabilidad y mantenían sus planes de crecimiento.
Hooters llegó a Costa Rica en el 2005, con la apertura de su primer restaurante. Antes del anuncio de este martes, la cadena contaba con cuatro establecimientos en el territorio nacional.
Este no es el primer cierre de la marca en el país. En el 2020 dejó de operar su restaurante en Moravia.