Hologic construirá nueva sede en Alajuela para expandir sus operaciones en Costa Rica

Hologic, multinacional de dispositivos médicos, anunció la construcción de nuevas instalaciones en Costa Rica.

La empresa estadounidense especializada en tecnologías médicas para la salud de la mujer ampliará sus operaciones en el país, se informó por medio de un comunicado de prensa. La marca no indicó el monto de inversión de la obra.

La compañía anunció que el edificio albergará su unidad de negocio Breast and Skeletal Health Solutions, dedicada a soluciones para la salud mamaria y ósea. La nueva sede estará ubicada a unos dos kilómetros de las instalaciones actuales de Hologic en Alajuela.

Hologic iniciará en marzo del 2027 la construcción de nuevas instalaciones en Costa Rica. (Hologic /Hologic)

La empresa prevé iniciar la construcción en marzo del 2027 y espera que el inmueble esté listo en diciembre del 2028.

Una vez finalizadas las obras, Hologic trasladará a la nueva sede el personal y los activos de esa unidad de negocio que actualmente opera en Costa Rica.

Las áreas de GYN Surgical Solutions y el personal de Servicios Compartidos continuarán en las instalaciones actuales, según informó la compañía.

Joe Almeida, director ejecutivo de Hologic, afirmó que la expansión refleja la confianza de la empresa en Costa Rica y en los equipos que han contribuido a consolidar sus operaciones en el país.

“La capacidad adicional respaldará nuestro crecimiento continuo y permitirá que nuestras unidades de negocio globales cuenten con espacios dedicados para enfocarse en sus respectivas prioridades y brindar un mejor servicio a los pacientes y clientes que confían en nosotros”, señaló Almeida.

Hologic indicó que la expansión responde a sus crecientes necesidades de capacidad. La empresa compartirá más detalles sobre el cronograma de construcción y los planes de traslado conforme estén definidos.

La ministra de Comercio Exterior interina, Arianna Arce, afirmó que la inversión refleja la evolución de la industria de dispositivos médicos en Costa Rica y la capacidad del país para atraer empresas que amplían y especializan sus operaciones.

“Las empresas no solo están eligiendo a Costa Rica para establecer sus operaciones, sino que también continúan expandiéndose, especializándose y aprovechando las capacidades desarrolladas aquí”, indicó Arce.

La jerarca añadió que este tipo de proyectos permite avanzar hacia actividades de mayor valor agregado y fortalecer la participación del país en la industria de tecnología médica.

Por su parte, Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), señaló que la decisión de Hologic refleja las capacidades del ecosistema nacional de dispositivos médicos.

La funcionaria afirmó que la inversión fortalecerá las operaciones existentes y abrirá oportunidades para que el talento costarricense y los proveedores locales participen en una industria más especializada.