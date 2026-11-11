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Economía

Hologic construirá nueva sede en Alajuela para expandir sus operaciones en Costa Rica

La compañía iniciará las obras en marzo del 2027 y prevé concluirlas en diciembre del 2028. El edificio albergará su unidad de negocio de salud mamaria y ósea

Hologic se instaló en Costa Rica desde 2002. La empresa produce en el país dispositivos médicos y alertó del riesgo de que Trump impongan aranceles a esta industria.
Hologic se instaló en Costa Rica desde 2002. Este 11 de noviembre la empresa oficializó la construcción de nuevas instalaciones en el país. Cortesía Hologic
Gustavo Ortega Campos