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Economía

¿Giro al proteccionismo? Esto opinan especialistas comerciales tras rechazo de Costa Rica del Acuerdo Transpacífico

Archivo del CPTPP y la destitución de Indiana Trejos reabrieron la discusión sobre la estrategia comercial de Costa Rica

Protestas contra Acuerdo Transpacífico
Costa Rica tiene 18 tratados comerciales vigentes, pero decidió archivar su proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Expertos analizan si la medida responde a una nueva orientación proteccionista o a una pausa en la apertura de mercados. Alonso Tenorio
Gustavo Ortega Campos

La decisión de la presidenta Laura Fernández de archivar el proceso de adhesión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico abrió una discusión sobre el rumbo de la política comercial del país.

Especialistas consultados consideran que la medida podría marcar un giro hacia el proteccionismo, aunque otros la ven como una pausa para fortalecer la capacidad de competir en los mercados internacionales.

Costa Rica tiene vigentes 18 tratados comerciales. El primero entró en vigor en 1968 y otro, con Israel, todavía espera la ratificación de la Asamblea Legislativa.