FMI y Honduras alcanzan un acuerdo para el desembolso de $120 millones

Washington, Estados Unidos. El FMI y Honduras llegaron a un acuerdo sobre la revisión final de un plan de rescate que allana el camino para que Tegucigalpa reciba $120 millones, según un comunicado publicado a última hora del domingo.

Los fondos para el país centroamericano se liberarán tras la aprobación del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), prevista para diciembre.

“Las autoridades reafirmaron que el programa respaldado por el Fondo sigue siendo un pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica y las reformas” del país, manifestó un responsable del FMI, Emilio Fernández Corugedo, al concluir una visita a Tegucigalpa.

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