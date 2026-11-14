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Economía

Esta es la provincia más competente de Costa Rica en 2026, según estudio

El Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica publicó una nueva edición del Índice de Competitividad Nacional 2026

03/08/2022 Lugares de Heredia, Parque Central de Heredia Nicolas Ulloa Soto, Parroquia de Heredia -Inmaculada Concepción. Foto Alonso Tenorio
03/08/2022 Lugares de Heredia, Parque Central de Heredia Nicolas Ulloa Soto, Parroquia de Heredia -Inmaculada Concepción. Foto Alonso Tenorio Alonso Tenorio
Luis Enrique Brenes