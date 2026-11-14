Esta es la provincia más competente de Costa Rica en 2026, según estudio

En el más reciente Índice de Competitividad Nacional (ICN), el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) clasificó las siete provincias del país con base en los indicadores que analiza el estudio.

Heredia ocupó el primer lugar, con una puntuación de 63,5 sobre un máximo de 100, lo que le otorgó la categoría de “competente”. Este puntaje aumentó 0,2 puntos respecto al año anterior.

El incremento en la competitividad se sustentó en mejoras en los sectores constructivo, salud y eléctrico. En contraste, la transparencia municipal, la inversión educativa, la conectividad vial y las habilidades técnicas laborales restaron puntos, aunque el resultado neto fue positivo.

En la provincia destacan el acceso a servicios públicos, la cobertura educativa y las redes de voz móvil. Por el contrario, las dimensiones de inversión educativa, transformación digital y habilidades técnicas laborales registraron las puntuaciones más bajas.

En segundo lugar se ubicó San José, con 60,3 puntos, lo que la situó en el nivel de “competente”. La provincia aumentó su puntuación en 2,2 puntos respecto al año anterior, cuando alcanzó 58,1.

El incremento respondió a mejoras en las dimensiones de salud, los sectores constructivo y eléctrico, y el acceso a tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Estas variaciones positivas fueron contrarrestadas por retrocesos en las redes de datos fijas, la transparencia municipal, la conectividad vial y la inversión educativa.

El tercer lugar correspondió a Alajuela, que alcanzó 59 puntos, es decir, 1,7 puntos más que los 57,3 registrados el año anterior. Con esa puntuación, la provincia obtuvo la categoría de “emergente”.

La mejora se explica por los resultados en las dimensiones de redes de datos fijas, salud, sector eléctrico y redes de voz móvil. Por su parte, la inversión educativa, la transparencia municipal, la conectividad vial y la educación técnica incidieron negativamente en el resultado.

San José se situó como la segunda provincia con la competitividad más alta, solo superada por Heredia. (Jose Cordero)

Cartago ocupó la cuarta posición, con 58,7 puntos, una disminución de 0,8 puntos respecto al ICN anterior. Con ese resultado, la provincia quedó en la categoría de “emergente”. El retroceso respondió al desempeño de las dimensiones del sector constructivo, la conectividad vial, la transparencia municipal y las habilidades técnicas laborales.

Guanacaste ocupó el quinto lugar en competitividad, con 54,7 puntos, frente a los 53,2 del año anterior. La provincia obtuvo la categoría de “limitada”, al situarse por debajo de los 55 puntos, pero por encima de los 50.

Los últimos dos lugares en competitividad correspondieron a Limón y Puntarenas, con 53,4 y 51,6 puntos, respectivamente. Ambas provincias obtuvieron la categoría de “limitada”.

A nivel nacional, Costa Rica alcanzó 58,6 puntos sobre 100 en el ICN 2026, un aumento de 2,4 puntos respecto a la edición anterior. Únicamente Heredia, San José, Alajuela y Cartago superaron el promedio nacional.