Envíos desde Costa Rica hacia Europa tendrán un nuevo cobro a partir del 1.° de noviembre

Los envíos de correspondencia, encomienda o EMS procedentes de ventas a distancia o comercio electrónico hacia países de la Unión Europea (UE) tendrán una tasa de gestión aduanera de 2 euros por cada categoría de productos declarada a partir del 1.° de noviembre de 2026.
El cobro se aplicará sin importar el valor del paquete y se sumará a los impuestos y aranceles correspondientes.
La forma de pago dependerá del servicio utilizado y del operador postal del país de destino, informó este viernes Correos de Costa Rica por medio de un comunicado de prensa.
La medida comprende los envíos postales con mercancías que ingresen a los 27 Estados miembros del bloque, independientemente de la modalidad utilizada: correspondencia, encomienda o Servicio de Correo Exprés (EMS).
Los nuevos requisitos comprenden los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.
Además del nuevo cobro, los paquetes deberán incluir los códigos de identificación del producto asignados por el vendedor y el fabricante o proveedor. Si existe un código estandarizado del fabricante, también deberá proporcionarse.
Este requisito no se aplicará a las operaciones entre empresas ni a los regalos entre particulares cuyo valor sea inferior a 45 euros, siempre que no procedan de ventas a distancia o comercio electrónico. Las demás obligaciones aduaneras se mantienen vigentes.
La nueva tasa es distinta de la eliminación de la exención arancelaria para determinadas mercancías con un valor de hasta 150 euros, medida que entró en vigor el 1.° de julio de 2026.
Correos de Costa Rica informó de que el Servicio Premium continuará disponible para los destinos habilitados dentro de la Unión Europea. El servicio ofrece cobertura y trazabilidad internacional para paquetería y correspondencia.
La institución recomendó a los clientes consultar los servicios y destinos habilitados antes de realizar un envío, así como las condiciones aplicables al contenido y la modalidad seleccionada.
También pidió proporcionar información completa y exacta sobre el contenido declarado, su descripción y valor, los identificadores de producto exigidos y los datos del remitente y del destinatario. Según Correos de Costa Rica, estos datos facilitarán el cumplimiento de los requisitos y reducirán posibles retrasos.
Algunos operadores postales europeos mantendrán modalidades de pago en destino, sujetas al cumplimiento de los requisitos de información aduanera. Las condiciones y la disponibilidad de los servicios podrían variar según los procedimientos de las autoridades de cada país.
Correos de Costa Rica dará seguimiento a la aplicación de la normativa y comunicará cualquier actualización o medida adicional.
Los clientes pueden consultar los servicios y países habilitados en el sitio web correos.go.cr/ems-courier-internacional, escribir al correo electrónico srvcliente@correos.go.cr o comunicarse con la central telefónica y WhatsApp al 2257-8888.