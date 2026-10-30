Envíos desde Costa Rica hacia Europa tendrán un nuevo cobro a partir del 1.° de noviembre

Los envíos de correspondencia, encomienda o EMS procedentes de ventas a distancia o comercio electrónico hacia países de la Unión Europea (UE) tendrán una tasa de gestión aduanera de 2 euros por cada categoría de productos declarada a partir del 1.° de noviembre de 2026.

El cobro se aplicará sin importar el valor del paquete y se sumará a los impuestos y aranceles correspondientes.

La forma de pago dependerá del servicio utilizado y del operador postal del país de destino, informó este viernes Correos de Costa Rica por medio de un comunicado de prensa.

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