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Economía

¿En cuáles cantones de Costa Rica es más barata la electricidad residencial? Vea si el suyo está entre ellos

El Índice de Competitividad Nacional 2026 compara el costo de la electricidad residencial en los cantones de Costa Rica y destaca cuáles ofrecen las condiciones más favorables para los hogares

Tramo de carretera entre Taras y La Lima, con visible atraso de conclusión
Más horas sin servicio coinciden con precios medios más altos, según el Índice de Competitividad Nacional 2026. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez