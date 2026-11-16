¿En cuáles cantones de Costa Rica es más barata la electricidad residencial? Vea si el suyo está entre ellos

Zarcero, en Alajuela, registra el menor costo residencial de electricidad del país , de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC).

El cantón alajuelense presenta un precio medio de ¢71,32 por kilovatio-hora (kWh), el valor más bajo entre los evaluados. Además, destaca por ser el que registró menos horas promedio sin servicio eléctrico durante el 2025.

De seguido se ubican Cartago, Paraíso, Alvarado y Oreamuno, todos con un precio de ¢72,76 por kWh. Sarchí, también en Alajuela, completa el grupo de cantones con los menores costos residenciales de electricidad, con un valor de ¢74,26 por kWh.

El informe aclara que los precios del servicio eléctrico residencial corresponden a costos medios reales en colones por kWh, es decir, están ajustados por inflación. “Los costos se asignan según las distribuidoras que atienden cada cantón”, añade el informe.

Zarcero presenta el menor costo residencial medio,según el ICN 2026. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En contraste, Upala, El Guarco, Abangares, Hojancha, Osa, Quepos, Parrita, Garabito, Talamanca y Guácimo figuran entre los cantones con los precios residenciales más elevados. Todos registran un costo medio de ¢99,03 por kWh.

De acuerdo con el informe, el cruce de los datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de 2025 muestra que los cantones con más horas de interrupción tienden a registrar un precio residencial medio más alto .

“Hojancha, Osa, Quepos y Parrita ilustran una doble desventaja: acumulan entre 21,4 y 23,0 horas sin servicio y comparten el mayor costo residencial medio del análisis”, agrega el informe publicado por el CPC.