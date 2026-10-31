¿Dos Pinos traerá más productos de Estados Unidos? Esto respondió la cooperativa

Dos Pinos importa queso desde Estados Unidos y lo comercializa en Costa Rica desde hace más de un año.

La Nación consultó a la empresa si ampliará la lista de productos que importa desde Estados Unidos.

Marina Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas, respondió que la cooperativa mantiene un compromiso permanente con la innovación, por lo que evalúa constantemente oportunidades para incorporar nuevos productos y categorías que respondan a las necesidades y preferencias de los consumidores.

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