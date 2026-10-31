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Economía

¿Dos Pinos traerá más productos de Estados Unidos? Esto respondió la cooperativa

Dos Pinos comercializa en Costa Rica queso importado de Estados Unidos y también distribuye mozzarella rallado en otros cinco países de la región

Dos Pinos argumenta que la importación de queso mozzarella y parmesano desde Estados Unidos les permite aprovechar la elaboración de productos de mayor valor agregado con la leche producida en Costa Rica.
Dos Pinos argumenta que la importación de queso mozzarella y parmesano desde Estados Unidos les permite aprovechar la elaboración de productos de mayor valor agregado con la leche producida en Costa Rica. Alonso Tenorio
Gustavo Ortega Campos

Dos Pinos importa queso desde Estados Unidos y lo comercializa en Costa Rica desde hace más de un año.

La Nación consultó a la empresa si ampliará la lista de productos que importa desde Estados Unidos.

Marina Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas, respondió que la cooperativa mantiene un compromiso permanente con la innovación, por lo que evalúa constantemente oportunidades para incorporar nuevos productos y categorías que respondan a las necesidades y preferencias de los consumidores.