¿Dos Pinos traerá más productos de Estados Unidos? Esto respondió la cooperativa

La Nación consultó a la empresa si ampliará la lista de productos que importa desde Estados Unidos.
Marina Rodríguez, directora corporativa de Sostenibilidad y Relaciones Corporativas, respondió que la cooperativa mantiene un compromiso permanente con la innovación, por lo que evalúa constantemente oportunidades para incorporar nuevos productos y categorías que respondan a las necesidades y preferencias de los consumidores.
La vocera explicó que todos los productos importados bajo la marca Dos Pinos cumplen con los mismos estándares de calidad y valor nutricional que caracterizan a sus lácteos elaborados en Costa Rica.
La decisión de importar productos de la marca desde el país norteamericano forma parte de un plan integral de diversificación y adaptación a un entorno altamente competitivo, indicó Rodríguez.
“Dos Pinos ha comenzado a importar estratégicamente variedades específicas de queso desde Estados Unidos, como mozzarella y parmesano. Esta decisión nos permite optimizar el aprovechamiento de nuestra leche nacional, destinándola a la elaboración de productos de mayor valor agregado en nuestras plantas locales, mientras aprovechamos las condiciones arancelarias vigentes”, señaló la vocera.
La Nación verificó que el queso fresco semiduro mozzarella rallado de Dos Pinos también se distribuye en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, todos miembros del tratado de libre comercio, y también en Panamá.
Libres de aranceles
Las importaciones de productos lácteos desde Estados Unidos están libres de aranceles desde el 1.º de enero de 2025, de acuerdo con lo negociado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).
El acuerdo estableció una desgravación arancelaria total para los productos lácteos en un plazo de 20 años, contado a partir de 2006, cuando entró en vigor en el primer país que lo ratificó: El Salvador.
Durante la primera década, estos productos ingresaron con un arancel fijo del 66%.
La tarifa comenzó a reducirse cada 1.º de enero a partir del año 11 de vigencia del tratado, es decir, entre 2016 y 2025. El ajuste se distribuyó en 10 etapas anuales iguales de 6,6 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 0% en 2025.