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Economía

Dos países de Centroamérica reciben premios de turismo concedidos por revista británica

La edición del certamen registró 250.000 votos

Grupo de turistas en botes recorriendo un río rodeado de selva en Costa Rica, disfrutando de actividades turísticas en 2024.
La revista británica Wanderlust premió a dos destinos centroamericanos en sus galardones anuales. Imagen de Costa Rica con fines ilustrativos. ICT

Marianela Arias Vilchez y Gustavo Ortega Campos