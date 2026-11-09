Dos países de Centroamérica reciben premios de turismo concedidos por revista británica

Dos países de Centroamérica obtuvieron galardones internacionales de turismo concedidos por la revista británica especializada en viajes Wanderlust, durante la ceremonia de entrega celebrada el 4 de noviembre en Londres.

Costa Rica recibió el premio Destino más deseado del mundo.

Revista británica premia a dos países de Centroamérica en certamen mundial. Imagen de Costa Rica con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Belice se acreditó la distinción como Destino emergente más deseado.

Ambos premios fueron obtenidos en el certamen Wanderlust Reader Travel Awards 2026-2027.

Los galardones de la publicación corresponden a una elección directa del público lector de la revista.

La vigésima quinta edición del concurso registró 250.000 votos emitidos por los lectores, según reportó la revista en sus redes sociales, en una gala cuya apertura estuvo a cargo del duque de Sussex, el príncipe Harry.

La lista de los destinos ganadores incluye, además: