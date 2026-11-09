Dos países de Centroamérica reciben premios de turismo concedidos por revista británica

Dos países de Centroamérica obtuvieron galardones internacionales de turismo concedidos por la revista británica especializada en viajes Wanderlust, durante la ceremonia de entrega celebrada el 4 de noviembre en Londres.
Costa Rica recibió el premio Destino más deseado del mundo.
Belice se acreditó la distinción como Destino emergente más deseado.
Ambos premios fueron obtenidos en el certamen Wanderlust Reader Travel Awards 2026-2027.
Los galardones de la publicación corresponden a una elección directa del público lector de la revista.
La vigésima quinta edición del concurso registró 250.000 votos emitidos por los lectores, según reportó la revista en sus redes sociales, en una gala cuya apertura estuvo a cargo del duque de Sussex, el príncipe Harry.
La lista de los destinos ganadores incluye, además:
- España: País más deseado de Europa.
- Tokio: Ciudad más deseada del mundo.
- Atenas: Ciudad más deseada de Europa.
- California: Región más deseada del mundo.
- Islas croatas: Región más deseada de Europa.
- Córcega: Isla más deseada de Europa.
- Tasmania: Isla más deseada del mundo.
- Filipinas: Nación insular más deseada.
- Egipto: Cultura y patrimonio.
- Sudáfrica: Naturaleza y vida salvaje.
- Perú: Aventura.
- Tailandia: Gastronomía.
- Alemania: Sostenibilidad.