El gasto en consumo de los hogares costarricenses registra un enfriamiento desde finales de 2025 y durante lo que va del 2026, lo que refleja una importante desaceleración respecto al crecimiento del año pasado.

Henry Vargas, director del departamento de Estadística del Banco Central de Costa Rica (BCCR), atribuyó el comportamiento, principalmente, a dos factores: un menor crecimiento de la actividad comercial de vehículos y de los viajes al exterior.

“En lo que va del año, bienes duraderos (son los que impulsan), primordialmente, vehículos. En la parte de servicios, los viajes al exterior de residentes han desacelerado. Empezaron con un ritmo de crecimiento muy alto en el primer trimestre del año y, a partir de ahí, han venido desacelerando”, explicó Vargas.

El director del departamento de Estadística manifestó que el consumo de los vehículos suele presentar ciclos, con tasas de crecimiento muy altas seguidas de periodos de desaceleración más marcada.

“Supongo que la mayoría de las personas aprovecha para comprar o cambiar el vehículo que tiene. Después pasamos a un periodo en el que la tasa se desacelera y transcurren un par de años durante los cuales el crecimiento es bajo”, aseveró Vargas.

Según el índice mensual de actividad comercial (IMAC), la actividad comercial de vehículos acumulaba siete meses consecutivos con tasas de crecimiento positivas, pero inferiores al 1%, hasta setiembre.

Mientras, entre enero y octubre de 2026, las salidas de costarricenses al exterior sumaron 1.198.584, frente a 1.171.711 registradas en el mismo periodo del 2025. Sin embargo, el aumento acumulado responde a los incrementos registrados a inicios de 2026, pues en los últimos meses disminuyó la cantidad de salidas.

Por ejemplo, en setiembre de 2026 se registraron 5.885 salidas menos de costarricenses al exterior que en el mismo mes del año pasado.

En tanto, en el segundo trimestre de 2026, el gasto de los costarricenses en viajes al exterior alcanzó su nivel más bajo desde el mismo periodo de 2024 y acumuló dos trimestres consecutivos de contracción.

Los viajeros costarricenses gastaron $457 millones en viajes al extranjero entre abril y junio de 2026. La cifra fue inferior a los $474 millones del mismo periodo de 2025. No obstante, el gasto acumulado durante el primer semestre alcanzó los $1.048 millones, monto superior al registrado en el mismo lapso del año pasado.

Bajo crecimiento

Según las cifras del Banco Central, el consumo de los hogares aumentó un 2,06% en el tercer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata del menor crecimiento interanual desde el cuarto trimestre de 2022.

La desaceleración comenzó durante el cuarto trimestre de 2025, cuando el consumo creció un 3,82% interanual. La tendencia continuó en el primer trimestre de 2026 (3,21%) y se acentuó en el segundo y tercer trimestre, cuando las tasas de crecimiento fueron del 2,37% y el 2,06%, respectivamente.

“(...) cuando uno lo ve por cuáles componentes del consumo, particularmente, explican esta mayor desaceleración, son el consumo de bienes duraderos, particularmente vehículos, y el consumo de servicios”, explicó Vargas en la sesión 6350-2026 del BCCR.

El gasto total de los hogares pasó de ¢8.396.373 millones en el tercer trimestre de 2025 a ¢8.570.076 millones en el mismo periodo de 2026. Esto representa un incremento de ¢173.703 millones, de acuerdo con las últimas cifras publicadas.

La compra de vehículos ha incidido en el consumo de los hogares. (Shutterstock/Shutterstock)

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, enfatizó en que el consumo seguirá creciendo, pero a una tasa menor en comparación a la del año pasado. Es decir, que el gasto será mayor al del 2025.

Durante casi todo 2023, el consumo de los hogares mostró una tendencia al alza. Sin embargo, durante 2024 perdió dinamismo y, a inicios de 2025, comenzó a recuperarse. Desde el último trimestre del año pasado, el indicador volvió a desacelerarse y ya acumula cuatro trimestres consecutivos con esa tendencia.

En el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM), publicado en octubre, el ente emisor señaló que la desaceleración del tercer trimestre coincide con un menor crecimiento del ingreso disponible real y del crédito que otorga el sistema financiero al sector privado.

Fuerte desaceleración

Las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) apuntan a una marcada desaceleración del consumo de los hogares en 2026, respecto al crecimiento de 2025, según el más reciente Informe de Política Monetaria (IPM), publicado en octubre.

El BCCR estima que el indicador cerrará 2026 con un crecimiento del 2,5%, es decir, 1,3 puntos porcentuales por debajo del 3,8% registrado en 2025. Para 2027 y 2028, proyecta una recuperación, con tasas de crecimiento del 3,3% y el 3,6%, respectivamente.

“(...) estaríamos incluyendo en el Informe de Política Monetaria de octubre una revisión a la baja en el crecimiento esperado para el 2026 en dos décimas de punto porcentual, explicado primordialmente por el comportamiento de la demanda externa y por el comportamiento del consumo de los hogares”, señaló Vargas.

Los bienes duraderos, cuya vida útil es igual o superior a un año, incluyen artículos como vehículos, lavadoras y televisores. Este componente del consumo registró un crecimiento del 2,40% en el tercer trimestre de 2026.

Por su parte, los bienes no duraderos, como alimentos, bebidas y gasolina, cuyo consumo ocurre en el corto plazo, mostraron un crecimiento del 2,52% en el periodo.

Los servicios, que incluyen actividades como alquileres, electricidad, telefonía, salud y educación, registraron un crecimiento del 1,30% en el trimestre.

Los artículos semiduraderos, como las prendas de vestir y el calzado, tienen una vida útil menor que los bienes duraderos. Este componente registró un crecimiento interanual del 3% en el tercer trimestre de 2026.