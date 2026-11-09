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Economía

Directora de DHL Express: ‘Tema arancelario de Estados Unidos es un factor más dentro del dinamismo mundial’

Multinacional prevé aumentar sus inversiones en Costa Rica y destaca el potencial de industrias como dispositivos médicos, centros de datos y comercio electrónico

Jalila Carrillo Tabash, directora de DHL para Centro y Suramérica
Jalila Carrillo Tabash, directora de DHL para Centro y Suramérica DHL
Gustavo Ortega Campos