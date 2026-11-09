Directora de DHL Express: ‘Tema arancelario de Estados Unidos es un factor más dentro del dinamismo mundial’

La logística es uno de los principales eslabones que acompañan las actividades empresariales.

En una entrevista con La Nación, Jalila Carrillo Tabash, directora ejecutiva de DHL Express para Centro y Suramérica, valoró el desarrollo de los negocios de la empresa en el país, los factores que representan amenazas y las perspectivas para el futuro. Entre estas últimas, destacan inversiones superiores a $1 millón durante 2026 .

Carrillo suma 24 años en la empresa y es la primera costarricense en ocupar ese cargo, que asumió en abril de 2025. La multinacional tiene presencia en 220 países e inició operaciones en Costa Rica en 1983.

A continuación un extracto de la entrevista:

—¿Cuáles son las perspectivas ante la incertidumbre global en materia comercial que han planteado los especialistas por causa de los aranceles. Se han visto afectados como empresa?

—El tema arancelario Estados Unidos es un factor más dentro del dinamismo mundial que existe . Yo no podría achacar solo ese factor a la incertidumbre a la que usted se refiere. Nosotros navegamos por mercados vulnerables constantemente y lo que hacemos es estar muy cerca de nuestros clientes, escucharlos, pero sobre todo asesorarlos. Estamos en 220 países del mundo, conocemos las leyes y las normas de todos esos mercados y lo que nosotros hacemos es ponernos al servicio de nuestros clientes para que ellos nos puedan usar a nosotros como una plataforma de servicio y poder consolidar sus envíos de punto a punto.

—Los dispositivos médicos son los principales bienes de exportación de Costa Rica, representan el 46% del total de las colocaciones en el exterior. ¿Cuál es la valoración de DHL?

—Estamos viendo un dinamismo importante y como nosotros medimos nuestro negocio con el comercio internacional, le puedo decir que el panorama ha sido bastante favorable para nuestra compañía. El mundo está más globalizado que nunca, la tendencia de globalización es la más alta de los últimos 15 años, excepto el período de la pandemia.

“El sector de dispositivos médicos es tremendo en Costa Rica. Es un modelo fenomenal que se ha ido desarrollando y especializando”.

“Sobre lo que sucedió desde el año pasado (los aranceles), hemos tenido continuidad al negocio en todo momento, no hemos tenido un solo minuto en que nosotros hemos tenido una discontinuidad al negocio. Estamos preparados para manejar cualquier cambio regulatorio en cualquier parte del mundo y hemos podido navegar esto de forma muy exitosa durante los últimos años”.

Jalila Carrillo Tabash, directora ejecutiva de DHL Express

—¿Qué tan vinculados están ustedes con este sector?

—Hoy en día, del 100% de las empresas de dispositivos médicos en Costa Rica, 95% son clientes nuevos que importan o exportan con nosotros. El dinamismo de la industria es tremendo y nosotros lo vemos en las cifras y los números de DHL.

“Los servicios médicos creo que tienen una característica muy importante que se ha desarrollado en Costa Rica a diferencia de otros elementos del pasado”.

—¿Por qué es interesante?

—Primero porque tiene una ubicación geográfica muy importante. Estamos muy cerca de los mercados grandes como Estados Unidos, que sigue siendo un socio comercial muy importante, eso no lo podemos obviar, también tenemos talento en Costa Rica, dominio de idiomas que nos posicionan ante el mercado internacional.

—¿Cómo se mira DHL en Costa Rica durante 2027?

—Tremendo. Este año ha sido interesantísimo, el dinamismo económico de este país es fenomenal . Vemos que algunas empresas van, otras vienen, pero nosotros nos hemos mantenido constantes, nuestros resultados son buenos, no solo en términos de cantidad, sino de calidad. Estamos previendo crecer un 23% entre el 2026 y el 2030 en mercados como Panamá, Costa Rica, Chile, Perú, Argentina. Son mercados prioritarios en ciencias de la salud.

“En Costa Rica, DHL Express continúa fortaleciendo su capacidad operativa mediante inversiones en infraestructura, flota y capacidades. Proyectamos cerrar 2026 con una inversión de $1,14 millones, destinada al fortalecimiento de sus operaciones y capacidades logísticas. Actualmente, el 38% de la flota es eléctrica y la compañía proyecta cerrar 2026 con una planilla de 1.478 colaboradores, de los cuales 245 son de DHL Express y 1.233 del Centro de Servicios Compartidos”.

DHL Express proyecta cerrar 2026 con una inversión de $1,14 millones en Costa Rica. Jalila Carrillo, directora ejecutiva para Centro y Suramérica, explica los planes de la compañía y las perspectivas de crecimiento en la región. (DHL /DHL)

—Los diferentes sectores económicos afirman que la competitividad de Costa Rica está afectada por varios factores. ¿Qué opina usted?

—Estamos acostumbrados a manejar ambientes sumamente volátiles. Yo tengo a cargo países de Suramérica, ya usted se imagina que ahí tenemos ejemplos de volatilidad económica tremenda, igual que otros países en el mundo. Cuando se trabaja en una compañía global logra manejar esto de una forma que no se vuelva una disrupción para el negocio. Entonces, nosotros seguimos confiados.

“ El negocio de nosotros en Costa Rica es superestable , estamos mejor que nunca y eso se lo ofrecemos nosotros al mercado como una propuesta de valor y de seguridad para todos nuestros clientes”.

En Costa Rica arriban diario cinco aviones de DHL. El centro regional de operaciones está ubicado en Panamá. (Jose Cordero)

—¿Cómo funciona la logística de la operación en Costa Rica?

—Tenemos una red internacional que cubrimos más de 220 países en el mundo con miles de vuelos diarios. A Costa Rica llegan cinco vuelos y nosotros atendemos la región con esa cobertura. Hay más de 150 vuelos por semana en América Latina con un hub en Panamá.

—¿Qué otros sectores ve con potencial?

—Le puedo hablar de data centers, el mercado chino, se está volviendo una zona de gran oportunidad, Venezuela hay que tenerlo en la mira, se viene con paso fuerte. También del sector de migrantes, tenemos más de 68 millones de migrantes centroamericanos y sudamericanos en otras partes del mundo, entonces estamos enviando mucho producto. También los sectores de ciencias de la salud y minería.