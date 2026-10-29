Directiva del BCR separa a gerente corporativo de Riesgos

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó separar temporalmente al gerente corporativo de Riesgos, Minor Morales, desde el jueves 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.
Así consta en un comunicado de hecho relevante divulgado por la entidad bancaria el viernes 23 de octubre y firmado por el gerente del BCR, Julio César Trejos. Según el documento, la decisión se tomó durante la sesión 58-26, celebrada el 21 de octubre.
El funcionario fue separado con goce de salario. Tras la decisión, la Junta Directiva del BCR designó a Ronald Jiménez para asumir temporalmente la gerencia corporativa de Riesgos a partir del 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.
La Nación consultó al BCR sobre los motivos de la separación temporal del funcionario. Sin embargo, la entidad indicó que, por tratarse de un proceso interno y confidencial, no brindaría detalles adicionales.
No obstante, el banco confirmó que, como parte de sus procedimientos internos, la Junta Directiva dispuso la separación temporal del gerente corporativo de Riesgos mientras desarrolla una revisión interna del área.
Crece morosidad
Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la morosidad del BCR se ubicó en un 3% en setiembre, 0,59 puntos porcentuales por encima del 2,41% registrado 12 meses antes.
El indicador alcanzó un máximo de 3,27% en agosto pasado. La normativa de supervisión establece que el nivel de normalidad de la morosidad en las entidades financieras corresponde a un indicador inferior al 3%.
Días atrás, el BCR explicó que el incremento de la morosidad responde principalmente al comportamiento de algunos segmentos del crédito de consumo. La institución atribuyó el deterioro al tipo de producto y al segmento crediticio, y descartó que obedezca a una concentración específica por moneda.
La entidad señaló que el entorno económico ha generado presiones sobre la capacidad de pago de algunos clientes, lo que se ha reflejado en mayores niveles de morosidad en determinados grupos de la cartera.
El crédito de consumo del BCR registró un saldo de ¢687.886 millones a junio anterior, un incremento del 44% respecto a los ¢476.701 millones del mismo periodo del año pasado, según los estados financieros de la entidad.
El banco señaló que ha reforzado las estrategias de gestión de cobro, seguimiento temprano y acompañamiento a los clientes que presentan señales de deterioro, con el fin de evitar que sus operaciones alcancen niveles más altos de morosidad.
Por su parte, el BCR acumulaba ¢38.335 millones en provisiones a setiembre pasado, un incremento del 200% (¢25.563 millones) respecto a los ¢12.772 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según datos de la Sugef.
El banco atribuyó el aumento de las estimaciones principalmente al comportamiento de la cartera de crédito y al incremento de las operaciones que han migrado a categorías de mayor riesgo, lo que exige mayores provisiones.