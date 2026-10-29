Directiva del BCR separa a gerente corporativo de Riesgos

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó separar temporalmente al gerente corporativo de Riesgos, Minor Morales, desde el jueves 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.

Así consta en un comunicado de hecho relevante divulgado por la entidad bancaria el viernes 23 de octubre y firmado por el gerente del BCR, Julio César Trejos. Según el documento, la decisión se tomó durante la sesión 58-26, celebrada el 21 de octubre.

El funcionario fue separado con goce de salario. Tras la decisión, la Junta Directiva del BCR designó a Ronald Jiménez para asumir temporalmente la gerencia corporativa de Riesgos a partir del 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.

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