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Economía

Directiva del BCR separa a gerente corporativo de Riesgos

La entidad explicó que el proceso es confidencial, por lo que no dieron mayores detalles

BCR, fachada
La decisión se tomó durante la sesión 58-26, celebrada el 21 de octubre. Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes

La Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) aprobó separar temporalmente al gerente corporativo de Riesgos, Minor Morales, desde el jueves 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.

Así consta en un comunicado de hecho relevante divulgado por la entidad bancaria el viernes 23 de octubre y firmado por el gerente del BCR, Julio César Trejos. Según el documento, la decisión se tomó durante la sesión 58-26, celebrada el 21 de octubre.

El funcionario fue separado con goce de salario. Tras la decisión, la Junta Directiva del BCR designó a Ronald Jiménez para asumir temporalmente la gerencia corporativa de Riesgos a partir del 22 de octubre y por un plazo de hasta tres meses.