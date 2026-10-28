Declaración aduanera para ingresar mercancías a Costa Rica será más detallada a partir de enero de 2027

A partir del 11 de enero de 2027, transportistas, agentes aduaneros y operadores de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo deberán realizar una declaración más detallada sobre las mercancías que ingresen a Costa Rica.

La nueva disposición quedó establecida en las resoluciones MH-DGA-RES-1714-2026 y MH-DGA-RES-1721-2026, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda este miércoles 28 de octubre.

Hacienda informó en el comunicado que para toda Declaración Única Aduanera (DUA) de Tránsito será obligatorio declarar por línea el tipo y número de identificación de cada consignatario, así como la clasificación arancelaria a 12 u ocho dígitos.

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