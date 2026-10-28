Declaración aduanera para ingresar mercancías a Costa Rica será más detallada a partir de enero de 2027

La nueva disposición quedó establecida en las resoluciones MH-DGA-RES-1714-2026 y MH-DGA-RES-1721-2026, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda este miércoles 28 de octubre.
Hacienda informó en el comunicado que para toda Declaración Única Aduanera (DUA) de Tránsito será obligatorio declarar por línea el tipo y número de identificación de cada consignatario, así como la clasificación arancelaria a 12 u ocho dígitos.
Además, se deberá declarar el monto total del valor por línea, unidades comerciales, unidades físicas, peso bruto y neto, la condición física de la mercancía, y datos del proveedor y de las facturas comerciales.
“Asimismo, todo movimiento de inventario en depósito asociado a un tránsito deberá vincularse con la identificación del consignatario”, añadió Hacienda.
Las nuevas disposiciones aplican a todos los tipos de tránsito, movilizaciones hacia Zonas Francas y Perfeccionamiento Activo y reexportaciones. Los principales obligados son transportistas, agentes aduaneros, depositarios y operadores de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo.
— Comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, 28 de octubre de 2026.
Según recordó el Ministerio, actualmente, las mercancías en tránsito pueden declararse bajo descripciones genéricas como “artículos para el hogar”, “calzado y prendas de vestir”, sin identificar a quién vienen consignadas esas cargas. Sin embargo, esa opacidad le dificulta a Aduanas determinar si lo declarado es realmente lo que está ingresando al país.
Con la medida anunciada este 28 de octubre, Hacienda busca evitar la opacidad mencionada, reforzar los mecanismos de control sobre las mercancías en tránsito, reducir los espacios para prácticas indebidas y fortalecer la fiscalización por parte del Servicio Nacional de Aduanas.
“Esta nueva medida se suma a nuestra lucha frontal contra la evasión y el contrabando. Su objetivo es fortalecer la transparencia y la calidad de la información que recibe la Administración Aduanera, para mejorar las controles, protegiendo los ingresos promoviendo condiciones de mayor seguridad y equidad para quienes cumplen correctamente con sus obligaciones en el comercio internacional”, consideró Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos.
Por su parte, Adrián Pérez Edwards, director general de Aduanas, explicó que la nueva disposición establece un nuevo modelo de gestión basado en información detallada sobre la carga que se transporte, lo que facilitará la aplicación de controles preventivos y automatizados, mejorará los procesos de análisis de riesgo y permitirá detectar inconsistencias operativas.
Los operadores de comercio exterior tendrán hasta el 11 de enero de 2027 para ajustar sus sistemas de transmisión XML con la nueva información. Los formatos de mensajes se encuentran disponibles en www.hacienda.go.cr, apartado “Documentos de interés”, sección “Servicio Nacional de Aduanas”.