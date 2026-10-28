AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Declaración aduanera para ingresar mercancías a Costa Rica será más detallada a partir de enero de 2027

Los principales obligados son los transportistas, agentes aduaneros, depositarios y operadores de zonas francas y Perfeccionamiento Activo

en la imagen la fachada de Hacienda y un parque de contenedores de comercio
Según Hacienda, los operadores de comercio exterior tendrán hasta el 11 de enero de 2027 para ajustar sus sistemas de transmisión XML con la nueva información. Esteban Bermúdez y Alonso Tenorio
Mónica Cerdas Gómez

A partir del 11 de enero de 2027, transportistas, agentes aduaneros y operadores de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo deberán realizar una declaración más detallada sobre las mercancías que ingresen a Costa Rica.

La nueva disposición quedó establecida en las resoluciones MH-DGA-RES-1714-2026 y MH-DGA-RES-1721-2026, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Hacienda este miércoles 28 de octubre.

Hacienda informó en el comunicado que para toda Declaración Única Aduanera (DUA) de Tránsito será obligatorio declarar por línea el tipo y número de identificación de cada consignatario, así como la clasificación arancelaria a 12 u ocho dígitos.