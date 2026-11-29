Precios rebajados, promociones especiales y descuentos en una amplia variedad de productos forman parte del atractivo del Cyber Monday, una jornada dedicada a las compras por Internet. Sin embargo, algunas ofertas también pueden esconder engaños, por lo que conviene tomar precauciones antes de comprar este 30 de noviembre.

El término Cyber Monday se utilizó por primera vez en 2005, cuando Ellen Davis, entonces vocera de la Cámara de Comerciantes Estadounidenses, identificó un aumento significativo de las ventas en línea durante el lunes posterior al Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre.

La jornada surgió como complemento del Black Friday o Viernes Negro, que se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

A diferencia de esa fecha, las promociones del Cyber Monday se concentran en el comercio electrónico y suelen tener una vigencia limitada , en ocasiones de apenas unas horas.

Ante este panorama, los consumidores deben prestar atención a las características de los productos y las condiciones de las ofertas. Milagro Corrales Chacón, jefa de Relaciones Corporativas de Mucap, y Leonardo Martínez Saborío, jefe de Tecnologías de Información de CoopeJudicial, explican algunas claves para evitar estafas y engaños digitales.

Por su parte, el abogado especialista en Derecho Comercial Juan Ignacio Guzmán explicó a La Nación cuáles son los derechos de los consumidores cuando adquieren productos en promoción que presentan defectos o no funcionan correctamente, así como los mecanismos disponibles para presentar un reclamo.

El comercio electrónico ofrece descuentos durante esta jornada, pero los consumidores deben estar atentos a posibles fraudes. (Shutterstock)

Precaución ante ofertas y mensajes sospechosos

Según Leonardo Martínez, el Cyber Monday puede atraer a ciberdelincuentes que distribuyen enlaces maliciosos, suplantan comercios y buscan obtener información personal y financiera. Entre los engaños más frecuentes figuran las páginas falsas, las promociones inexistentes y los mensajes sobre supuestos paquetes pendientes de entrega .

Estas estrategias, recordó, buscan generar urgencia mediante ofertas extraordinarias, premios o alertas falsas.

Por ello, Martínez recomienda no abrir enlaces recibidos por correo, mensajes de texto o redes sociales, sino ingresar directamente a los sitios oficiales de los comercios. También aconseja desconfiar de descuentos desproporcionados y nunca compartir el PIN, contraseñas, fotografías de tarjetas ni códigos de verificación.

Milagro Corrales, por su parte, advierte que las promociones difundidas por redes sociales y correos electrónicos pueden conducir a páginas fraudulentas.

Por ello, recomienda evitar las redes Wi-Fi públicas al realizar pagos, activar las notificaciones de las tarjetas y revisar los movimientos bancarios. En caso de detectar un cargo desconocido, el usuario debe contactar de inmediato a la entidad financiera.

Entre las medidas adicionales, la experta aconsejó utilizar tarjetas virtuales, activar la autenticación multifactor y verificar los avisos de entrega directamente con las empresas transportistas.

¿Y si el producto presenta un defecto?

En caso de adquirir un artículo en promoción que presente fallas o no corresponda con lo ofrecido por el comercio, los consumidores mantienen el derecho a reclamar. El abogado Juan Ignacio Guzmán recordó a este diario que la garantía es una obligación legal del establecimiento y no puede eliminarse por tratarse de un descuento de temporada .

Según corresponda, el comprador puede solicitar la reparación gratuita, el cambio por otro producto de características equivalentes o la devolución del dinero. El plazo mínimo de garantía es de 30 días hábiles, salvo que se ofrezca uno mayor.

La excepción aplica cuando el comercio informó previamente sobre una condición específica, como una imperfección estética, y el cliente la aceptó expresamente.

Ante un inconveniente, Guzmán recomienda conservar la factura, capturas de la oferta, fotografías del artículo y comunicaciones con el establecimiento. El primer paso es presentar el reclamo por escrito al comercio.

Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede acudir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) al 800-CONSUMO (800-266-7866) y WhatsApp (6140-9657).

La Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar medidas correctivas e imponer sanciones, pero no conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, que deben reclamarse ante los tribunales.