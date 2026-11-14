¿Cuántas horas al año se queda su cantón sin luz? Conozca el promedio registrado durante el 2025

Los cinco cantones en que sus habitantes registraron, en promedio, más horas sin servicio eléctrico durante el 2025 se ubican en las provincias de Puntarenas y Guanacaste, según el más reciente Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

El informe, publicado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) este 13 de noviembre, señala que Nandayure, en Guanacaste, fue el cantón con el mayor tiempo promedio sin servicio eléctrico .

Durante el año pasado, los usuarios de ese cantón se quedaron sin luz durante un promedio de 29,60 horas. Esta cifra equivale a unas 10,7 veces el registro de Zarcero, en Alajuela, que presentó la menor cantidad de horas sin electricidad entre los 82 cantones del país .

Hojancha, también en Guanacaste, así como Osa, Quepos y Parrita, en Puntarenas, completan los cinco cantones con más horas sin suministro eléctrico el año anterior.

De acuerdo con el ICN, la duración de las interrupciones corresponde al tiempo promedio, expresado en horas, durante el cual el servicio eléctrico no fue suministrado a cada abonado o usuario durante el año.

El CPC también identificó una relación entre la duración de los cortes de luz y el costo de la electricidad. El análisis de los datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en 2025 muestra que los cantones con más horas sin servicio tienden a registrar un precio residencial medio más alto, destacó .

“Al ordenar los 82 cantones por sus horas acumuladas sin servicio y comparar los grupos de los extremos, la diferencia resulta visible. Los 21 cantones con más horas de interrupción registran, en promedio, 16,1 horas al año, frente a 5,4 horas en los 21 con menos horas sin servicio. El precio residencial medio del primer grupo es 10,8% mayor”, dice el documento.

Poás registra menos cortes; Zarcero, menos horas sin servicio, según el ICN más reciente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cantones con más o menos cortes

La cantidad de apagones, por su parte, también presenta diferencias entre los cantones. Poás, en Alajuela, registró la menor frecuencia promedio de interrupciones durante el 2025 , con 2,44 cortes en el año.

Según el ICN, la frecuencia de las interrupciones corresponde a la cantidad promedio de veces que se interrumpió el suministro eléctrico a cada abonado o usuario durante el año.

A Poás le siguen Siquirres, Guácimo, Pococí y Zarcero. En ninguno de estos cantones el promedio superó las tres interrupciones anuales.