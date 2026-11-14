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Economía

¿Cuántas horas al año se queda su cantón sin luz? Conozca el promedio registrado durante el 2025

Un cantón guanacasteco reportó el mayor tiempo promedio sin servicio eléctrico en 2025, mientras que uno alajuelense presentó el menor, según el Índice de Competitividad Nacional 2026

Cantones con más horas de interrupción tienden a registrar un precio residencial medio más alto, según el Índice de Competitividad Nacional 2026.
Cantones con más horas de interrupción tienden a registrar un precio residencial medio más alto, según el Índice de Competitividad Nacional 2026. Rafael Pacheco Granados
Mónica Cerdas Gómez