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El País

Corte de luz de la CNFL afectará una zona de Cartago este lunes 16 de noviembre

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá por ocho horas debido a labores de mantenimiento preventivo

Electricidad, labores de mantenimiento de la infraestructura eléctrica
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este lunes 16 de noviembre en un sector parcial de Concepción de La Unión, Cartago. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez