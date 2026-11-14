Corte de luz de la CNFL afectará una zona de Cartago este lunes 16 de noviembre

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) suspenderá el servicio eléctrico en una zona de Concepción de La Unión, en Cartago, este lunes 16 de noviembre.

Esta interrupción programada se aplicará de manera parcial en la comunidad entre las 8 a. m. y las 4 p. m., según informó la entidad distribuidora.

Vecinos de Concepción de La Unión de Cartago tendrán una suspensión eléctrica este lunes 16 de noviembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los trabajos obedecen a labores de mantenimiento preventivo. El área específica que comprenderá la suspensión abarca desde la entrada de calle Naranjo hacia el este, hasta el condominio Lakota.

Dentro de los sitios de referencia incluidos en la zona del corte figuran:

Casas de habitación

Condominio la Lakota

Calle el Bosque

Escuela de Calle Naranjo

Ejército de Salvación

Centro Educativo Yunis

Fábrica de Tamales Melba

Salón Comunal Calle Naranjo

Los usuarios pueden revisar el sitio web de la institución para conocer el detalle de otras suspensiones programadas.