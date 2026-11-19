Siete de cada 10 costarricenses realizaron turismo dentro del país en los últimos dos años y manifestaron preferencia por visitar la provincia de Guanacaste, viajar acompañados y gastar menos de ¢50.000 diarios por persona.

Los datos corresponden a la Encuesta Nacional sobre el Turismo en Costa Rica, elaborada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Según el estudio, el 45,6% de los entrevistados elige Guanacaste como principal destino para pasear. En segundo lugar se ubica Puntarenas (19,2%) y en tercero Limón (16%). Esta selección coincide con los principales atractivos que las personas identifican en el país: las playas (56,4%) y la naturaleza y biodiversidad (18,8%).

En cuanto a la modalidad del viaje, el 94% de la población prefiere pasear en compañía, con un promedio de cinco personas adicionales por grupo. La estancia promedio en territorio nacional es de tres noches. El 44% de los consultados opta por hospedarse y el 28,2% realiza viajes de un solo día.

Para reservar alojamiento, el uso de aplicaciones encabeza las opciones con un 31,2%. Le siguen la vía telefónica (19,5%), quienes no necesitan reservar (14,2%), la página web del establecimiento (12,4%) y mensajes por WhatsApp (7,2%). Entre las plataformas digitales destacan Airbnb (61,6%) y Booking (45,7%), seguidas por Expedia y Hotels.com.

Al elegir hospedaje, los factores con mayor peso son el precio (44,1%) y las amenidades (43,4%). La localización representa un elemento clave para el 36% y la seguridad para el 27,2%.

El automóvil privado constituye el medio de transporte principal para tres cuartas partes de los viajeros nacionales. El transporte público alcanza un 12,5% y las excursiones un 4,9%. Para la alimentación durante el paseo, un 71,6% acude a restaurantes, un 47,2% compra en supermercados y un 41,1% visita sodas, en una consulta de respuesta múltiple.

Respecto al presupuesto diario por persona, el 44,2% gasta menos de ¢50.000. Un 30% destina entre ¢50.000 y ¢100.000, y un 11,1% invierte entre ¢100.000 y ¢200.000.

El informe del Idespo-UNA registra además que el 34,5% de los encuestados considera que Costa Rica mejoró como destino para el turista nacional. Esta cifra sube al 41,6% al evaluar al país como destino para visitantes extranjeros.

La encuesta se realizó del 3 al 6 y del 8 al 11 de junio de 2026 y se completaron en total 899 entrevistas válidas. El error de muestreo es de 3.3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y el nivel de confianza es del 95%.

Los costarricenses que realizan turismo a lo interno del país viajan acompañados y gastan menos de ¢50.000 diarios por persona. (Rafael Pacheco Granados)

Comparación con viajes al exterior

La encuesta muestra que el 29,3% de los consultados viajó fuera de Costa Rica en el último año, frente a un 70,5% que no salió del país. El transporte aéreo fue utilizado por el 73% de quienes viajaron al exterior y la vía terrestre por el 26%.

Los principales destinos internacionales fueron Estados Unidos (16,9%), Colombia (15,3%), Nicaragua (14,5%), México (14%), Panamá (13,2%), Guatemala (6,8%) y Brasil (2,9%). En Europa figuraron España (2%), Italia (1,1%) y Francia (1%).

A diferencia del turismo interno, los viajes al extranjero tienen una duración promedio de 11 noches. La motivación principal es el interés cultural (42,1%), seguido por el precio (21,9%) y la visita a familiares o amigos (20%). Un 87,6% viajó acompañado; de este grupo, el 43,5% compartió los gastos y el 41,9% no financió el viaje a sus acompañantes.

En el gasto total fuera del país, el 24,4% desembolsó menos de $500, el 20,6% gastó entre $500 y $1.000, y el 12,5% entre $1.000 y $1.500.

Percepción sobre turistificación e instituciones

Sobre el impacto social de la actividad turística, el 75,2% opina que las ganancias benefician más a unos sectores que a otros. Un 71,4% señala que se priorizan las viviendas de lujo sobre las de interés social, y un 68,6% afirma que el alza en los precios forzó el desplazamiento de la población local.

Asimismo, el 60,3% indica que el desarrollo turístico ocurre sin considerar la opinión de las comunidades locales, y el 47,8% percibe que los extranjeros tienen mayor influencia que los residentes en dichas zonas.

Sobre el conocimiento de entidades vinculadas con la gestión turística y ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) obtuvo un 50,2% de reconocimiento, seguido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) con un 47,9% y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) con un 21,3%.