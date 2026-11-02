Conozca cómo pegar el nuevo marchamo digital correctamente en el parabrisas

El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó este 2 de noviembre la consulta del monto del marchamo correspondiente a cada placa e inició el cobro de más de dos millones de derechos de circulación de vehículos en el país. Ante el comienzo del proceso, la institución explicó cómo colocar correctamente el adhesivo en el parabrisas.

A partir de este año, el marchamo digital sustituye la calcomanía tradicional por una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta 10 años. Por ello, el INS destacó la importancia de colocarla correctamente, pues cualquier daño en el chip integrado obligaría al conductor a comprar una nueva .

El nuevo adhesivo del marchamo digital se entregará únicamente a los automóviles y vehículos cerrados (taxis, buses, camiones, etc.), mientras que las motocicletas mantendrán el formato anterior, que incluye la calcomanía y el documento físico del derecho de circulación.

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