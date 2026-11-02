Conozca cómo pegar el nuevo marchamo digital correctamente en el parabrisas

El Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó este 2 de noviembre la consulta del monto del marchamo correspondiente a cada placa e inició el cobro de más de dos millones de derechos de circulación de vehículos en el país. Ante el comienzo del proceso, la institución explicó cómo colocar correctamente el adhesivo en el parabrisas.
A partir de este año, el marchamo digital sustituye la calcomanía tradicional por una etiqueta electrónica con una vida útil de hasta 10 años. Por ello, el INS destacó la importancia de colocarla correctamente, pues cualquier daño en el chip integrado obligaría al conductor a comprar una nueva.
El nuevo adhesivo del marchamo digital se entregará únicamente a los automóviles y vehículos cerrados (taxis, buses, camiones, etc.), mientras que las motocicletas mantendrán el formato anterior, que incluye la calcomanía y el documento físico del derecho de circulación.
El paso a paso
Para colocar correctamente el marchamo, el INS recomendó evitar doblar o torcer el adhesivo, ya que esto podría dañar los componentes que contiene.
El primer paso consiste en elegir el sitio del parabrisas donde se instalará. La institución recomendó como ubicación prioritaria la parte superior central del vidrio. Como segunda y tercera opción, señaló las esquinas superiores y las inferiores, respectivamente.
Una vez definida la posición, los conductores deberán limpiar la superficie para asegurarse de que la etiqueta pueda adherirse correctamente al parabrisas.
Con el área limpia, deberán despegar el sticker sin tocar la parte adhesiva y colocarlo en la cara interna del parabrisas.
Despegarlo podría dañar el chip electrónico
La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, advirtió que, una vez colocado el adhesivo en el parabrisas, los conductores no deben intentar despegarlo para corregir su posición, ya que podrían dañar el chip electrónico.
“A veces queremos que quede muy perfecto, entonces lo pegamos y vamos a despegarlo para colocarlo mejor. Este año se nos complica un poco volver a quitar el marchamo, porque si lo despegamos, una vez que ya lo hemos colocado en el parabrisas se va a destruir el chip. Él automáticamente se va a destruir por un tema de seguridad”, explicó Chacón.
En caso de que la calcomanía sufra algún daño, los usuarios deberán acudir a una de las oficinas del INS, completar un formulario y pagar ¢1.200 para obtener un nuevo adhesivo.
Por su parte, el gerente general del INS, José Arévalo Ascensio, recordó que cada documento tiene un código de seguridad asociado. Por ello, recomendó no compartirlo, salvo con personas de confianza que se encargarán de realizar las consultas y gestiones relacionadas con el marchamo.