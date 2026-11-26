El Congreso argentino aprobó este jueves 26 de noviembre una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que prohíbe al Banco Central financiar al sector público y fija como su función principal preservar el valor de la moneda.

Desde que asumió la presidencia en 2023, Milei apuntó al control de la inflación como uno de los objetivos de su política ultraliberal.

Con la reforma, busca preservar el poder adquisitivo de la moneda y contener la inflación. Cuando llegó al poder, la inflación se ubicaba en tres dígitos. En los 12 meses hasta octubre, fue de 33,1%, aunque mostró un ligero repunte en los últimos meses.

Durante ese mismo período, el peso argentino se ha depreciado alrededor de un 75% frente al dólar.

La nueva ley establece como misión primaria y fundamental de la entidad “preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento monetario al sector público”, detalló el gobierno en un comunicado publicado tras la aprobación de la ley.

“Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, celebró Milei en X.

Desde que asumió la presidencia en 2023, Milei apuntó al control de la inflación como uno de los objetivos de su política ultraliberal. (JUAN MABROMATA/AFP)

La entidad tenía desde 2012 entre sus funciones la de promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, elementos que fueron quitados de su carta orgánica.

La ley también establece que para remover al presidente del Banco Central se deberá tener el acuerdo del Senado en votación por mayoría absoluta. Hasta ahora solo era necesario un decreto presidencial.

Los diputados aprobaron la iniciativa con 141 votos a favor y 99 abstenciones, tras recibir el aval del Senado en setiembre.

En 2024 el gobierno de Milei registró después de 14 años un superávit fiscal a fuerza de recorte en jubilaciones, salud, educación y subsidios a las tarifas de servicios, entre otras partidas.

La contracara fue una contracción de la economía que entró en recesión según los datos de la actividad económica de septiembre.

Desde que asumió Milei unas 30.000 empresas cerraron sus puertas, se perdieron unos 300.000 empleos privados y se redujeron otros 70.000 funcionarios públicos.