Compra de Fifco por Heineken eleva la inversión de Países Bajos en Costa Rica a un nivel récord

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reportó un flujo de $3.240,2 millones procedente de ese país europeo, donde tiene su sede la multinacional. La cifra representa un aumento del 7.456% frente a los $42,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Del total de 2026, $3.226,7 millones correspondieron al primer trimestre y $13,4 millones al segundo, según los datos del Banco Central.
El monto se acerca a la estimación de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), que calculó en $3.201 millones el valor de la compra del negocio de bebidas de Florida Ice and Farm Company (Fifco).
Heineken, por su parte, reportó una transacción por $3.372 millones, superior a los $3.250 millones que había estimado inicialmente. La multinacional informó el monto al presentar sus resultados financieros del primer semestre, a inicios de agosto pasado.
Récord en 21 años
El flujo de inversión procedente de Países Bajos durante los primeros seis meses de 2026 supera el acumulado de los 21 años anteriores incluidos en la serie del Banco Central.
Entre 2005 y 2025, Costa Rica recibió $1.448 millones de IED desde ese país europeo. Solo en el primer semestre de 2026, el flujo registrado fue más del doble de ese monto.
La operación también impulsó las cifras del sector manufacturero, donde el Banco Central registra la inversión. La IED en esa actividad sumó $5.268,6 millones en el primer semestre de 2026, un 166,7% más que los $1.975,3 millones del mismo periodo de 2025.
La compra realizada por la marca neerlandesa incluyó el 75% restante de las acciones de Distribuidora La Florida S. A. (Heineken Costa Rica), el 75% restante de Nicaragua Brewing Holding S. A. y el 25% restante de Cervecería Panamá, S. A. (Heineken Panamá).
Con la adquisición de la participación en Nicaragua Brewing Holding, Heineken elevó su participación indirecta en Compañía Cervecera de Nicaragua del 12,45% al 49,85%.