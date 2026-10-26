Compra de Fifco por Heineken eleva la inversión de Países Bajos en Costa Rica a un nivel récord

La compra del negocio de bebidas de Fifco por parte de Heineken disparó las cifras de inversión extranjera directa (IED) registrada desde Países Bajos en Costa Rica durante el primer semestre de 2026.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reportó un flujo de $3.240,2 millones procedente de ese país europeo, donde tiene su sede la multinacional. La cifra representa un aumento del 7.456% frente a los $42,9 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Del total de 2026, $3.226,7 millones correspondieron al primer trimestre y $13,4 millones al segundo, según los datos del Banco Central.

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