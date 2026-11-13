Competitividad de Costa Rica sube por tercer año consecutivo, pero sigue sin alcanzar el nivel competente

Costa Rica permanece en un nivel emergente de competitividad, a pesar de registrar una tercera mejora consecutiva en el más reciente Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026, publicado este viernes 13 de noviembre.

El país alcanzó 58,6 puntos sobre 100 en el ICN 2026, un aumento de 2,4 puntos respecto al estudio previo, cuando obtuvo 56,2 puntos. La mejora de esta edición proviene de avances en la adopción de tecnologías de información y comunicación, el dinamismo de los mercados y la salud . Sin embargo, hubo retroceso en el área educativa y la transparencia municipal .

“El aumento es un paso en la dirección correcta, y es lo que impulsamos desde el CPC. Pero una calificación de 58,6 evidencia que Costa Rica tiene un amplio margen para fortalecer su competitividad y hay territorios que continúan rezagados, lo cual acrecienta la desigualdad”, indicó Carlos González, presidente del CPC.

González recordó que este índice no contempla factores externos como el tipo de cambio, la incertidumbre en el comercio internacional o los conflictos en Europa y el Oriente Medio. Por ese motivo, destacó la importancia de que el país trabaje en las áreas internas en las que sí puede incidir para mejorar su posición competitiva.

Ámbitos con mejora

El informe también destaca el avance en la dimensión de redes de datos fijas y móviles , lo cual se traduce en una mejor conectividad y mayores posibilidades de estudiar, realizar trámites y desarrollar actividades productivas a distancia .

De igual manera, las dimensiones del sector constructivo y de electricidad mejoraron su desempeño, al igual que la de salud. En este último caso, el resultado responde, principalmente, a la reducción de la mortalidad infantil.

Por otro lado, las dimensiones vinculadas a instituciones, infraestructura, habilidades y competencias restaron puntos al resultado, aunque el balance general fue positivo.

Áreas con retroceso

El estudio destacó que el ámbito educativo muestra señales de alerta ante el deterioro de la inversión educativa real por estudiante y la disminución de la participación de la matrícula técnica en secundaria.

Otro aspecto que se deterioró este año fue la transparencia municipal, que registró la mayor caída en la puntuación entre las dimensiones. Este resultado está asociado a un aumento de las denuncias ante la Contraloría General de la República.

Solo un cantón destaca

De los 82 cantones incluidos en el ICN, solamente uno fue calificado como destacado y dos como altamente competentes. Otros 22 alcanzaron el nivel competente, mientras que 27 permanecieron en los niveles limitado o deficiente. Los 30 restantes se ubicaron en el nivel emergente.

Belén ocupa el primer lugar del listado cantonal y es el único territorio calificado como destacado, al situarse por encima de los 70 puntos. Talamanca ocupa el último puesto, con una diferencia de 24,9 puntos respecto al primero. A nivel provincial, Heredia obtuvo el puntaje más alto, mientras que Puntarenas registró el más bajo.

El ICN tuvo un tercer aumento consecutivo en la medición nacional, según el informe publicado el viernes 13 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Competitividad emergente

Tras seis ediciones de este estudio, la competitividad del país no ha logrado superar el umbral de los 60 puntos. Si alcanzara esa calificación, Costa Rica se situaría en un nivel competente.

En las últimas tres ediciones del estudio, la competitividad del país, medida mediante el ICN, ha mejorado progresivamente. Sin embargo, este avance ha sido insuficiente para alcanzar o superar los 60 puntos.

“La recuperación es visible, aunque todavía mantiene al país en el nivel de desempeño emergente, por debajo del umbral de 60 puntos que da inicio al nivel competente”, indicó el CPC en su informe.

Ubicación territorial marca oportunidades

Este estudio destaca que la competitividad costarricense está marcada por la ubicación territorial, pues los mejores resultados se concentran en el centro del país, mientras que los mayores rezagos se presentan en territorios alejados, especialmente en zonas costeras y fronterizas.

Los ocho cantones con desempeño deficiente están fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). “Sus resultados muestran que el avance nacional todavía convive con condiciones muy distintas para vivir, trabajar y producir”, detalló el CPC.

No obstante, la organización explicó que también existen excepciones, como los casos de San Carlos y Palmares, que se sitúan entre los diez primeros cantones del país. Estos resultados muestran que también es posible alcanzar las mejores posiciones fuera de la GAM.

El CPC dijo que los territorios que ya presentan mejores condiciones necesitan mantenerlas y atender sus debilidades específicas. Para aquellos que permanecen rezagados, en cambio, se requiere cerrar las brechas que limitan el aprovechamiento de sus recursos y capacidades.

Los indicadores del estudio utilizan los datos más recientes disponibles, en su mayoría correspondientes a 2025. También incorporan información de años anteriores y datos sobre la participación en las elecciones de 2026.

El resultado reúne los determinantes internos de la competitividad territorial, según el CPC. Por esta razón, la organización señaló que la comparación de Costa Rica con otras economías requiere un análisis adicional de factores nacionales e internacionales.

El ICN contempla las condiciones que favorecen el desarrollo de las personas y las empresas mediante 125 indicadores, agrupados en 29 dimensiones y seis pilares, para 82 cantones. El índice no incluye a los cantones de Puerto Jiménez y Monteverde.