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Economía

Competitividad de Costa Rica sube por tercer año consecutivo, pero sigue sin alcanzar el nivel competente

País subió 2,4 puntos en el Índice de Competitividad Nacional 2026, pero continúa en nivel emergente. Conozca en qué áreas se mejoró y en cuáles se retrocedió

Feria del Agricultor
El Índice de Competitividad Nacional, publicado por el CPC, suma seis ediciones. JONATHAN JIMENEZ FLORES
Luis Enrique Brenes