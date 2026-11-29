Quien cree que los impuestos son aburridos, no ha escuchado de los diversos tributos del planeta. Entre formularios y gravámenes se esconden verdaderas rarezas que delatan el carácter de cada nación: la hacienda pública, a nivel global, es una forma de antropología.

Tenemos el ejemplo de Alemania, donde el cariño por los caninos se mide en euros. El célebre “Hundesteuer” es una tasa municipal que cada ciudad ajusta a su antojo.

En Múnich, convivir con un perro “convencional” cuesta unos €100 al año (¢48.690), mientras que las razas etiquetadas como “peligrosas” llegan a deber hasta €800 (¢389.520).

Además, a partir del año 2027, la factura subirá a €144 (¢70.113) y €1.200 (¢584.280), respectivamente. La idea es doble: recaudar y, de paso, promover una tenencia responsable de las mascotas.

En Bangladesh, la polémica tuvo un enfoque distinto: el gobierno aplicó impuesto al valor agregado (IVA) a las cuotas de los colegios en inglés y a las universidades privadas, con tarifas que iban del 4,5% hasta el 10%. Las protestas y manifestaciones de los estudiantes llevaron al gobierno a eliminar este tributo.

Ricardo González Mora es abogado y columnista de Economía, en La Nación. En esta entrega, González explica cómo tener un perro en Alemania, cambiarse el nombre en Suecia o comprar maní pelado en Reino Unido puede tener un costo tributario particular. (Cortesía Ricardo González/Cortesía Ricardo González)

Tributos a la automatización, al cambio de nombre y al maní

Desde hace diez años, en Corea del Sur, campeona mundial de la automatización, se limitaron los incentivos fiscales por la inversión en máquinas que automaticen funciones, medida que fue bautizada como “impuesto a los robots”.

Los ingresos que esto genera se utilizan para financiar proyectos de ayuda social y educativos. La idea es contrarrestar los efectos negativos de la automatización, reubicar la fuerza laboral desplazada y garantizar programas asistencia social.

Suecia, minuciosa como siempre, no cobra por bautizar a un bebé con nombre raro, pero sí vigila: la ley de nombres permite rechazar los que considere inadecuados, pero cambiar de nombre propio paga un impuesto específico de unas 250 coronas ($25 u ¢11.114 aproximadamente).

En Eswatini (antes Suazilandia), los curanderos tradicionales pagan un impuesto reducido; pero el Servicio de Administración Tributaria ha anunciado medidas enérgicas contra quienes se hacen llamar chamanes y brujos si operan fuera del ámbito legal y evaden el impuesto.

Y en el Reino Unido encontramos que el maní con cáscara está exento de IVA, pero el maní pelado, tostado o salado paga el tipo general del 20%. Aquí la discrecionalidad fiscal hasta en el maní tiene letra pequeña.