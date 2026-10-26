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Economía

Clave Fiscal: Dividendos y fideicomisos de garantía, Tributación cierra la puerta a la exención

Tributación determinó que usar acciones como garantía crediticia podría costar un 15% de renta. Sepa por qué esta figura anula la exención en dividendos.

Fotos de Archivo
La constitución de un fideicomiso de garantía sobre acciones puede incidir en el tratamiento tributario de los dividendos que estas generen, según Tributación. Esteban Bermudez
Mario Hidalgo Matlock

Muchas empresas dan en garantía sus acciones mediante un fideicomiso para obtener crédito. Pocas imaginan que esa operación rutinaria puede costarles un 15% de los dividendos que reciben. Eso es lo que se desprende del oficio MH-DGT-DNTI-DCN-OFDGT-00000009-2026 de la Dirección General de Tributación (DGT).

El caso es el de una sociedad anónima nacional, con actividad lucrativa, sujeta al impuesto sobre las utilidades y titular de acciones de una compañía que cotiza en bolsa. Esas acciones se aportaron a un fideicomiso de garantía para respaldar un préstamo, y el contrato reservaba a la sociedad el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Al repartir dividendos en 2026, la emisora retuvo el 15% del impuesto sobre las rentas de capital mobiliario, porque las acciones figuraban a nombre del fideicomiso.

La sociedad alegó que la retención era improcedente. La Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 6, inciso h, y 28 bis, inciso 3) exime de tributación los dividendos cuando el socio es otra sociedad de capital domiciliada en el país, con actividad económica y sujeta al impuesto.