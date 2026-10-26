Clave Fiscal: Dividendos y fideicomisos de garantía, Tributación cierra la puerta a la exención

Muchas empresas dan en garantía sus acciones mediante un fideicomiso para obtener crédito. Pocas imaginan que esa operación rutinaria puede costarles un 15% de los dividendos que reciben. Eso es lo que se desprende del oficio MH-DGT-DNTI-DCN-OFDGT-00000009-2026 de la Dirección General de Tributación (DGT).

El caso es el de una sociedad anónima nacional, con actividad lucrativa, sujeta al impuesto sobre las utilidades y titular de acciones de una compañía que cotiza en bolsa. Esas acciones se aportaron a un fideicomiso de garantía para respaldar un préstamo, y el contrato reservaba a la sociedad el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Al repartir dividendos en 2026, la emisora retuvo el 15% del impuesto sobre las rentas de capital mobiliario, porque las acciones figuraban a nombre del fideicomiso.

La sociedad alegó que la retención era improcedente. La Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 6, inciso h, y 28 bis, inciso 3) exime de tributación los dividendos cuando el socio es otra sociedad de capital domiciliada en el país, con actividad económica y sujeta al impuesto.

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