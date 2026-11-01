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Economía

Clave Fiscal: Cambios en el procedimiento tributario

La reforma responde a resoluciones del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

Fotografía ilustrativa de una persona usando una calculadora y completando formularios de impuestos en un escritorio con una computadora portátil y carpetas con documentos, representando la digitalización del sistema tributario en Costa Rica.
El ajuste de mayor impacto para los contribuyentes es la ampliación del plazo para impugnar el traslado de cargos y observaciones, que pasa de 10 a 30 días hábiles. Shutterstock
Ricardo González

El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de reforma parcial al Reglamento de Procedimiento Tributario, con el objetivo de fortalecer la gestión de los procedimientos de control a cargo de la Dirección General de Tributación.

El ajuste de mayor impacto para los contribuyentes es la ampliación del plazo para impugnar el traslado de cargos y observaciones, que pasa de 10 a 30 días hábiles contados desde la notificación.

La reforma responde a diversas resoluciones del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que declararon ilegal el plazo de 10 días fijado en el Reglamento, estimando que deben ser 30 días conforme al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.