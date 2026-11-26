China aseguró este jueves 26 de noviembre que se reserva el derecho a tomar las “medidas” que sean necesarias como respuesta a los nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos, que podrían afectar una frágil tregua comercial entre las dos mayores economías mundiales.

El portavoz del ministerio de Comercio de China, He Yadong, declaró en una rueda de prensa que citar la “sobrecapacidad” como motivo para imponer aranceles era “un pretexto para el proteccionismo”.

“Estas acciones no solo no resuelven sus propios desequilibrios estructurales, sino que además perturban la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, obstaculizan la cooperación industrial, impulsan la inflación mundial, perjudican los intereses directos de empresas y consumidores y plantean riesgos sistémicos a largo plazo para el crecimiento económico mundial”, afirmó He.

“China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y a volver al camino correcto de resolver los problemas a través del diálogo y la consulta”, añadió.

“China seguirá de cerca los acontecimientos y se reserva el derecho a tomar las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos”, aseguró el portavoz del Ministerio de Comercio.

El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado desde hace tiempo el enorme superávit comercial de China con Estados Unidos, al que ha culpado del declive de la capacidad manufacturera local y de la pérdida de empleos.

Los dos mandatarios se reunieron la semana pasada en una cumbre de APEC en Shenzhen, en el sur de China, y volverán a verse por cuarta vez este año en diciembre, en una cumbre del G20 en Estados Unidos. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Tras iniciar el año pasado su segundo mandato, Trump impuso nuevos aranceles a los productos chinos, desencadenando una escalada de represalias que en un momento dado llevó los gravámenes hasta un 145%.

La tregua comercial acordada por Trump y el presidente chino Xi Jinping en octubre de 2025 vence en enero, después de que en setiembre se pactara una prórroga de dos meses.

Los dos mandatarios se reunieron la semana pasada en una cumbre de APEC en Shenzhen, en el sur de China, y volverán a verse por cuarta vez este año en diciembre, en una cumbre del G20 en Estados Unidos.

Los nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos se dirigen a una serie de socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea y Japón, y llegan hasta el 20%.

China figura entre los países que afrontan la tasa máxima del 20%, pero el representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó que los nuevos gravámenes se sitúan dentro de los límites de las negociaciones comerciales en curso con Pekín.