China niega querer ‘sofocar’ a las demás economías

Shanghái, China. El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, desestimó este jueves las acusaciones “totalmente infundadas” de que su país “sofocará” a las demás economías mundiales, durante la inauguración de una feria comercial que destaca la apertura del gigante asiático a los productos extranjeros.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) acusan regularmente a Pekín de subsidiar masivamente a su industria y de inundar otros mercados con sus productos, especialmente en los sectores automovilístico y de tecnologías verdes.
“Ciertas instituciones y medios de comunicación le dan mucha importancia a la supuesta teoría de que China sofocará las economías de otros países”, declaró Ding al inaugurar la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái.
Esa hipótesis “carece totalmente de fundamento”, subrayó. La CIIE, que se celebra desde 2018, reúne este año a más de 4.000 empresas extranjeras para promover el mensaje de que China no solo es la fábrica del mundo, sino un inmenso mercado abierto a los foráneos.
Sin embargo, el gigante asiático presenta importantes superávits comerciales con Estados Unidos y la UE, una situación que alimenta las tensiones. “Es totalmente normal que la cuestión de los desequilibrios comerciales llame la atención. Lo esencial es saber cómo lograr un equilibrio”, zanjó Ding.
Reafirmó que Pekín “nunca ha buscado deliberadamente generar un superávit comercial”. “La competitividad de los productos chinos no se basa en las subvenciones públicas, sino, ante todo, en sus ventajas tecnológicas” y en su “investigación y desarrollo”, afirmó.