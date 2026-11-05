China niega querer ‘sofocar’ a las demás economías

Shanghái, China. El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, desestimó este jueves las acusaciones “totalmente infundadas” de que su país “sofocará” a las demás economías mundiales, durante la inauguración de una feria comercial que destaca la apertura del gigante asiático a los productos extranjeros.

Estados Unidos y la Unión Europea (UE) acusan regularmente a Pekín de subsidiar masivamente a su industria y de inundar otros mercados con sus productos, especialmente en los sectores automovilístico y de tecnologías verdes.

“Ciertas instituciones y medios de comunicación le dan mucha importancia a la supuesta teoría de que China sofocará las economías de otros países”, declaró Ding al inaugurar la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE) en Shanghái.

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