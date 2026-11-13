ChatGPT y Claude presentan problemas para conectarse con Microsoft 365 en plena caída global del servicio

Madrid. OpenAI y Anthropic informaron de fallos que afectan a los conectores de Microsoft 365 de ChatGPT y Claude, en el primer caso, y a la autenticación en Claude.ai y Claude Code este viernes en el segundo, justo en medio de la caída global que afecta desde este jueves a Outlook, Teams y Copilot de Microsoft.

Anthropic informóen lá página de estado de Claude de varios fallos que afectaban a los conectores de Microsoft 356 y que han hecho fallar la mayoría de las solicitudes de correo, calendario y las herramientas de búsqueda de Claude. La compañía lo atribuyó al incidente del servicio de Microsoft, y que ha afectado también a Claude for Outlook.

La caída global de Microsoft 365 provoca fallos en los conectores de ChatGPT y Claude. (MATTEO DELLA TORRE/NurPhoto via AFP)

Por su parte, OpenAI, desde su web de estado, señaló que están “investigando un problema con los conectores de Microsoft donde las nuevas conexiones pueden estar rotas y las herramientas no funcionan como se esperaba”, un incidente que afecta a ChatGPT y que se muestra en la web como de “rendimiento degradado”. OpenAI no ha indicado que estos fallos afecten a Codex ni cuál es su posible causa.

Los conectores de Microsoft365 son herramientas que permiten integrar aplicaciones externas en el ecosistema de la firma tecnológica. Según ha indicado la propia Microsoft en su página de estado, se han visto afectados por la caída de servicio de Microsoft Exchange Online y del correo, lo que ha impactado en los dos ‘chatbots’.

Microsoft sigue trabajando para corregir la interrupción masiva de Outlook, Teams y Copilot globalmente que se desencadeno este jueves. Además, un ejecutivo de Microsoft, Charles Lamanna, ha declarado, según la BBC, que no es un incidente que tenga que que ver con ciberseguridad y la compañía indica que no hay constancia de actividad maliciosa.

Anthropic, además, ha informado de que, desde esta mañana, está “investigando un problema con usuarios que se autentifican en Claude.ai y Claude Code” y que, en un último mensaje, a las 12:05 (hora peninsular), ha desplegado una “corrección para el problema que afecta a los servicios de Claude”, y que está monitorizando si se recupera.