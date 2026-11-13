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Economía

ChatGPT y Claude presentan problemas para conectarse con Microsoft 365 en plena caída global del servicio

Los fallos en Outlook y Exchange Online dejan inoperativos los conectores de Microsoft 365 en ChatGPT y la plataforma Claude

Íconos de las apps de ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot, Claude y Perplexity, en la pantalla de un celular
OpenAI y Anthropic reportan errores en sus integraciones con Microsoft tras la avería mundial de Teams y Outlook, mientras Claude despliega un parche de acceso. Shutterstock
Europa Press