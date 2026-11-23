Las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia su principal mercado registraron una reducción hasta octubre pasado.

Las ventas hacia Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) ascendieron a $9.323 millones, lo cual significó una caída del 1,45% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese monto representó el 47,5% del total de bienes vendidos al exterior, lo cual refleja la relevancia de estos tres países para Costa Rica como destino de productos.

De acuerdo con los datos de la plataforma estadística de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el país exportó productos por un total de $19.621 millones, es decir, un crecimiento 3% con respecto a los primeros 10 meses de 2025, informaron el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y Procomer.

¿Dónde crecieron las exportaciones?

El ascenso registrado ocurrió debido a que Centroamérica, Europa y Asia lograron compensar la caída de Norteamérica.

Europa recibió bienes costarricenses por $4.333 millones entre enero y octubre, un crecimiento del 9% —más de $342 millones— frente al mismo periodo de 2025.

América Central registró exportaciones por $3.502 millones, un aumento del 7% (más de $241 millones), mientras que Asia recibió $1.330 millones, un 9% más (más de $114 millones).

En Europa destacaron los aumentos en las ventas de dispositivos médicos, con $143 millones adicionales; piña, con $65 millones, y banano, con $61 millones.

Países clave pierden fuerza

En el caso de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Costa Rica, la caída hasta setiembre fue de -1,22% , al pasar de $8.068,9 millones a $7.970,3 millones.

EE. UU. representó en este período el destino del 45,4% del total de las exportaciones de bienes de Costa Rica.

En el caso de Canadá, la baja fue de un -26,7% al III trimestre, al pasar de $103,9 millones a $76,1 millones. Las ventas hacia Canadá representaron el 0,43% del total de exportaciones de bienes del país en ese período.

La Promotora incluye a Puerto Rico en los datos de Norteamérica. Las colocaciones hacia el país caribeño cayeron un -3,32% hasta setiembre, para ubicarse en $93,12 millones.

En tanto, las exportaciones hacia México crecieron un 4,31% para un total de $221,3 millones. Las ventas hacia este país representaron el 1,2% de las colocaciones totales al III trimestre.

Laura López, gerente general de Procomer, indicó que América del Norte continúa siendo el principal mercado, pero el crecimiento observado en Europa y Asia adquiere especial importancia en el contexto actual.

“No todos los destinos ni todos los productos están evolucionando de la misma manera, y eso refuerza la necesidad de seguir trabajando en la diversificación de mercados y en la identificación de oportunidades para las empresas exportadoras”, agregó la vocera de la Promotora.

López señaló que el comercio internacional atraviesa un periodo de cambios e incertidumbre que plantea desafíos para las empresas exportadoras.

Las exportaciones de bienes hacia Norteamérica se redujeron 1,45% hasta octubre pasado con respecto al mismo período de 2025. (Shutterstock/Shutterstock)

Sectores en crecimiento

Con respecto a los datos actualizados hasta el mes de octubre, las entidades informaron que el crecimiento del 3% en las exportacions totales estuvo acompañado por aumentos en varios sectores productivos.

La industria alimentaria registró un crecimiento del 9%, equivalente a $206 millones adicionales; el sector agrícola avanzó un 3% ($94 millones) y la industria eléctrica y electrónica aumentó un 13% ($123 millones).

Francisco Gamboa, vicepresidente de la República y ministro de Comercio Exterior, dijo que la competitividad es una tarea permanente.

“En un entorno internacional retador, Costa Rica debe seguir fortaleciendo las condiciones que permiten a las empresas competir, crecer y aprovechar nuevas oportunidades comerciales. Esto implica seguir avanzando en infraestructura, talento humano, mejora de trámites, entre otros factores fundamentales para mantener nuestra presencia en los mercados internacionales ”, afirmó el jerarca.

Principales productos exportados

Entre los principales productos exportados destacan los dispositivos médicos, que concentraron el 46% de las ventas externas, es decir, unos $9.025,7 millones. Les siguen la piña, con un 6% ($1.177,6 milones), y el banano ($981 millones), con un 5%.

La piña sobresalió por registrar el mayor aumento en términos absolutos, con $112 millones adicionales.

Entre los 10 principales bienes exportados están los jarabes y concentrados para bebidas, el café oro, los jugos y concentrados de frutas, los cables eléctricos, el aceite de palma, los antisueros y los materiales eléctricos.

En términos de volumen, las exportaciones aumentaron un 8%, equivalente a 566.590 toneladas más que en el mismo periodo de 2025.