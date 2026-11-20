Un grupo de inversionistas costarricenses inauguró el Hotel Montara en San Rafael de Heredia, el primer establecimiento de la marca Tapestry Collection by Hilton en Costa Rica y Centroamérica.

El proyecto se ubica a pocos minutos del centro de Heredia y del Gran Área Metropolitana (GAM), donde anteriormente operaba el hotel La Condesa. La obra transformó una propiedad de casi cinco hectáreas en un alojamiento tipo boutique.

El costo por persona por una noche va desde los $185, según consultó este diario en el sitio web oficial del establecimiento.

El complejo generará más de 150 empleos directos y hasta 280 indirectos. La empresa coordinó con la bolsa de empleo de la Municipalidad de San Rafael de Heredia para que al menos el 60% de la planilla provenga de comunidades aledañas.

Además, más del 50% de su Comité Ejecutivo está integrado por mujeres, según indicó María Luisa Díaz, gerente de mercadeo y ventas del hotel.

Hotel Montara generará más de 150 empleos directos y hasta 280 indirectos. (Cortesía/Cortesía)

Durante el acto de apertura participaron la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, y el alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Eduardo Arias.

También asistieron la coordinadora de Inversión e Infraestructura Turística de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), María Paz Araya, y la asesora de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Rosaura Barahona Flores.

Según Díaz, la ubicación del hotel permite a los turistas internacionales iniciar o finalizar su recorrido en el país cerca de la capital.

La infraestructura del recinto incluye un spa de 1.000 metros cuadrados, plataformas para yoga, senderos para el avistamiento de aves, una huerta biológica y áreas habilitadas para mascotas. Su restaurante, llamado Bosco, adquiere insumos de agricultores y productores artesanales de la zona.

En el diseño interior del edificio se exhiben obras de los artistas costarricenses Mario Mafioli, Premio Nacional de Pintura Aquileo J. Echeverría, y Fabio Herrera, artista centroamericano con obra expuesta en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.