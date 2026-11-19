Más de 250 oportunidades de empleo estarán disponibles este jueves 19 de noviembre en la última jornada de la gira regional Talent Costa Rica 2026, organizada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

La actividad se realizará en las instalaciones del Tecnológico de Costa Rica (TEC), en Santa Clara de San Carlos, de 9 a. m. a 4 p. m. Participarán 15 empresas de sectores como agroindustria, turismo, hotelería, servicios y venta de vehículos. Algunas compañías se conectarán de forma remota.

Entre las empresas participantes figuran Nayara Resorts, PriceSmart, Inalve, Recluta TalentHunter, American English for Business, Hotel Tilajari, Productos Congelados Bajo Cero, Costa Rica Sky Adventures, Upala Agrícola S. A. y Tropical Frost.

La feria de empleo de Procomer en San Carlos ofrecerá más de 250 vacantes en sectores como agroindustria, turismo y servicios. (JOHN DURAN)

“Cuando hablamos de empleo en la Zona Norte, no podemos pensar únicamente en un sector. La región tiene una actividad económica mucho más amplia, con empresas turísticas, industriales y de servicios que necesitan personal con diferentes conocimientos y experiencias”, señaló Ivania Arguedas, gerente de Talento Humano de Procomer.

Estos puestos están a disposición

Las vacantes incluyen puestos para perfiles técnicos y profesionales, como ingenieros y técnicos agrícolas, mecánicos, electricistas e inspectores de calidad.

También habrá opciones para peones agrícolas, operarios de planta y empaque, choferes de maquinaria y operadores de montacargas.

En turismo y hotelería se ofrecerán puestos en recepción, cocina, servicio de salón y limpieza de habitaciones. Además, habrá oportunidades en contabilidad, recursos humanos, ventas y otras funciones administrativas, así como pasantías.

La oferta no estará limitada a personas bilingües. Las empresas tendrán puestos tanto para quienes hablan español como para quienes dominan el inglés.

¿Como inscribirse en la feria de empleo?

Las personas interesadas en asistir deberán registrarse previamente en el sitio web www.talentcr.com. Este será el único requisito para participar. No será necesario llevar el currículo impreso.

La plataforma también ofrece herramientas gratuitas para prepararse para los procesos de reclutamiento, como recomendaciones para fortalecer la marca personal, seminarios virtuales, guías para elaborar currículos y otros materiales de apoyo.

Para esta última jornada, Procomer habilitó cuatro talleres presenciales gratuitos, con cupo limitado, sobre habilidades sociolaborales para la empleabilidad, inteligencia artificial y nuevas tendencias de reclutamiento, perfiles técnicos para la agroindustria y finanzas personales durante la búsqueda de empleo.

Quienes deseen participar en los talleres deberán realizar una inscripción adicional para reservar su espacio. La información sobre la feria y los recursos disponibles se encuentra en www.talentcr.com.