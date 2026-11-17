El 54,8% de los jóvenes que buscan trabajo en Latinoamérica identifica la falta de experiencia como una dificultad, según un estudio regional de ManpowerGroup y Junior Achievement Americas.

La disposición de las empresas a contratar personas sin trayectoria laboral disminuye conforme aumenta la edad de los candidatos, informó la firma por medio de un comunicado de prensa este martes.

El informe Talento joven y empresas 2026 señala que el 69,7% de los jóvenes encuestados busca empleo, mientras que el 84,9% de las empresas consultadas contrató personal durante el último año. Pese a esa actividad de contratación, quienes buscan su primera experiencia laboral siguen enfrentando dificultades para acceder a un puesto.

El 91% de los jóvenes utiliza inteligencia artificial, pero la experiencia laboral sigue siendo una barrera, según el estudio regional 'Talento joven y empresas 2026' elaborado por de ManpowerGroup y Junior Achievement Americas. (John Durán/La Nación)

“En ManpowerGroup hemos detectado que la experiencia previa continúa teniendo un peso importante en las decisiones de contratación. Hoy las empresas buscan talento que combine conocimientos técnicos, habilidades humanas, experiencia práctica y disposición para aprender todo el tiempo”, señaló Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica.

El informe no presenta datos específicos de Costa Rica.

El estudio indica que el 52,6 % de las empresas considera contratar jóvenes de entre 18 y 21 años sin experiencia. Esa proporción baja al 37,9% para el grupo de 22 a 25 años y al 23% para quienes tienen entre 26 y 29 años.

Además, el 48,7% de los empleadores encuestados señala problemas relacionados con la experiencia al incorporar talento joven. Para quienes llegan a edades más avanzadas sin haber tenido un primer empleo formal, esta situación puede dificultar aún más el acceso al mercado laboral.

El estudio Talento joven y empresas 2026 corresponde a la cuarta edición de una investigación desarrollada por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup. Reúne las respuestas de 7.465 jóvenes y 641 empresas.

Los resultados identifican patrones y asociaciones en las muestras analizadas. No constituyen estimaciones representativas de toda la población ni permiten establecer relaciones causales.

Formación debe acompañarse de experiencia práctica

Entre los jóvenes que buscan trabajo y ya tienen experiencia formal, el nivel de empleo es similar con o sin certificaciones, según el informe. En ese contexto, el estudio plantea que la formación debe acompañarse de oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos.

Los proyectos y las experiencias prácticas permiten que los jóvenes demuestren sus capacidades y que las empresas puedan reconocerlas durante los procesos de selección.

Las compañías también pueden contribuir a la construcción de esa primera experiencia mediante el acompañamiento durante la incorporación de los jóvenes. Asimismo, el vínculo con las organizaciones educativas permite acercar la formación a las oportunidades de trabajo.

“Fortalecer la empleabilidad juvenil requiere una colaboración más estrecha entre empresas, instituciones educativas e individuos. Mientras los estudiantes buscan adquirir experiencia relevante, las organizaciones tienen la oportunidad de abrir más espacios de aprendizaje que faciliten una transición más efectiva al empleo”, añadió Flores.

El costo también representa una barrera para continuar la formación. El 46,1% de los jóvenes encuestados señaló que ese factor dificulta el desarrollo de habilidades. La falta de tiempo y las dudas sobre qué aprender también obstaculizan ese proceso.

El informe plantea la importancia de vincular la capacitación con las necesidades del trabajo para que los jóvenes puedan aplicar los conocimientos adquiridos.

Uso de inteligencia artificial entre jóvenes

El estudio encontró que el 91% de los jóvenes encuestados utiliza herramientas de inteligencia artificial al menos ocasionalmente. El documento plantea que ese uso puede aprovecharse en actividades de formación que permitan resolver problemas concretos del trabajo.

También identifica una relación entre los usos más avanzados y aplicados de inteligencia artificial y mejores resultados laborales. Sin embargo, advierte que los datos no demuestran una relación de causalidad.

“El desafío no es únicamente preparar a los jóvenes para el mercado laboral, también a las empresas para identificar, atraer, desarrollar y retener ese talento”, concluyó Flores.