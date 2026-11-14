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Economía

Burger King y Popeyes tendrán feria de empleo este martes 17 de noviembre en San José; conozca el lugar y los requisitos

Las cadenas de comida rápida efectuarán una jornada presencial de reclutamiento para sus nuevos restaurantes en Costa Rica

Burger King y Popeyes ofrecerán más de 60 puestos en una feria de empleo este martes 17 de noviembre en San José.
Burger King y Popeyes ofrecerán más de 60 puestos en una feria de empleo este martes 17 de noviembre en San José. Imágenes cortesía de Burger King y Popeyes
Marianela Arias Vilchez