Burger King y Popeyes tendrán feria de empleo este martes 17 de noviembre en San José; conozca el lugar y los requisitos

Las cadenas de comida rápida Burger King Costa Rica y Popeyes Costa Rica efectuarán una feria de empleo este martes 17 de noviembre en el restaurante Popeyes ubicado en Rohrmoser, frente al centro comercial Plaza Mayor, en San José.

La recepción de currículos impresos ocurrirá entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. Las organizaciones indicaron que buscan contratar a más de 60 personas para integrar sus equipos de trabajo.

Los postulantes deberán presentar su currículo impreso este martes 17 de noviembre en el restaurante Popeyes de Rohrmoser. Imagen con fines ilustrativos. (Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Para postularse a las plazas disponibles, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos indispensables:

Contar con el título y el carné vigente de manipulación de alimentos.

Tener disponibilidad inmediata.

Contar con flexibilidad para trabajar en horarios rotativos de lunes a domingo.

Tener disponibilidad para recibir capacitación en San José.

Contar con vocación de servicio al cliente.

Saritza Arce, gerente de Recursos Humanos de ambas cadenas, indicó que el reclutamiento responde a un plan de expansión en el país con la apertura de nuevos restaurantes.

“Queremos sumar a más de 60 personas con vocación de servicio a los equipos de nuestros restaurantes, con estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y un buen ambiente de trabajo”, declaró Arce.