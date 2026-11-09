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Economía

Boeing reducirá un 5% el personal de aviones comerciales

La empresa de la industria aeronáutica Boeing iniciará despidos en diciembre tras aplazar a 2027 el aumento del ritmo de fabricación del modelo 737 MAX

El Boeing 777X es el bimotor más grande y eficiente, con un 10% menos de consumo de combustible y certificación en 2025.
El frenazo en las entregas del 737 MAX pasa factura a Boeing: el fabricante reducirá personal comercial para contener costes ante una lenta recuperación operativa. Boeing
AFP