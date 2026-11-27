Las autoridades belgas ordenaron a Google que suspenda la construcción de un centro de datos en el sur del país por carecer de los permisos urbanísticos necesarios, informó este viernes 27 de noviembre un responsable regional.

“Hemos constatado una infracción grave: la construcción ilegal de un edificio que ocupa tres hectáreas”, declaró a AFP Nicolas Yernaux, portavoz de las autoridades regionales de Valonia.

La orden de paralización de las obras en una antigua explotación minera de unas 50 hectáreas en total se produce después de que Greenpeace acusara a Google de continuar los trabajos pese a no disponer de los permisos adecuados.

Las autoridades regionales indicaron que unos inspectores visitaron el lugar el jueves para comunicar a los representantes de Google que debían detener las obras.

El gigantesco proyecto está inmerso desde hace meses en un litigio judicial, después de que Google solicitara modificar las condiciones de su permiso urbanístico.

Las autoridades belgas ordenaron a Google que suspenda la construcción de un centro de datos en el sur del país. (LUDOVIC MARIN/AFP)

La solicitud pretendía autorizar un sistema de refrigeración de las instalaciones mediante agua extraída del cercano río Sambre, pese a que el proyecto inicial contemplaba la refrigeración por aire, informaron medios belgas.

Google ha recurrido esa decisión ante los tribunales y está prevista una vista en enero.

El litigio sobre el centro de datos belga es el último al que se enfrenta Google en Europa, donde los gigantes tecnológicos intentan construir centros de datos para respaldar el auge de la inteligencia artificial.

En octubre, las autoridades finlandesas ordenaron paralizar las obras en dos centros de datos de Google en el país hasta que se completaran las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias.