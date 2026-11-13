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Economía

BCR vende casas desde ¢11,3 millones con descuentos de hasta 45%: vea opciones

El Banco de Costa Rica ofrece viviendas en San José, Alajuela, Guanacaste y Limón, con rebajas que alcanzan el 45% en algunas propiedades

El Banco de Costa Rica mantiene a la venta casas en cuatro provincias con precios finales entre ¢11,3 millones y ¢138,2 millones.
El Banco de Costa Rica mantiene a la venta casas en cuatro provincias con precios finales entre ¢11,3 millones y ¢138,2 millones. Imagen con fines ilustrativos. Gemini
Marianela Arias Vilchez