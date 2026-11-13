BCR vende casas desde ¢11,3 millones con descuentos de hasta 45%: vea opciones

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene a la venta propiedades en distintas zonas del país. Entre las opciones disponibles figuran viviendas con precios finales desde ¢11.371.750 y descuentos de hasta 45%.

Las casas se ubican en las provincias de San José, Alajuela, Guanacaste y Limón. El catálogo incluye inmuebles de una o dos plantas, con diferentes extensiones de terreno y construcción, así como opciones en condominio y propiedades independientes.

BCR vende casas entre ¢11,3 millones y ¢138,2 millones con descuentos de hasta 45%. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A continuación, algunas de las viviendas disponibles, ordenadas de menor a mayor según su precio final:

1. Casa en Delicias de Upala, Alajuela – ¢11.371.750

La vivienda de una planta se ubica 200 metros al oeste, 50 metros al suroeste y 35 metros al sureste del Ebáis de Las Delicias de Upala. Cuenta con sala, comedor, cocina, un baño, tres habitaciones, área de pilas, corredor y zona verde, pero no dispone de cochera.

Área del terreno: 259,83 m²

259,83 m² Área de construcción: 135 m²

135 m² Precio inicial: ¢17.495.000

¢17.495.000 Descuento: 35% (¢6.123.250)

35% (¢6.123.250) Precio final: ¢11.371.750

Según el BCR, el precio es negociable y la persona interesada debe realizar mejoras para asegurar el bien en caso de requerir financiamiento.

2. Casa en Yolillal de Upala, Alajuela – ¢25.316.000

Este inmueble de una planta está situado a 750 metros al oeste de la Planta de Piña Upala Agrícola, en Quebrada Grande. Dispone de sala, comedor, cocina, un baño completo, dos habitaciones, cuarto de pilas, cochera y zona verde.

Área del terreno: 9.486 m²

9.486 m² Área de construcción: 83 m²

83 m² Precio inicial: ¢31.645.000

¢31.645.000 Descuento: 20% (¢6.329.000)

20% (¢6.329.000) Precio final: ¢25.316.000

3. Casa en Limón, Limón – ¢25.681.000

La propiedad de una planta se localiza en la urbanización El Triunfo, 170 metros al norte, 60 metros al este y 40 metros al norte de la esquina noreste del Cecudi El Triunfo. Tiene sala, comedor, cocina, dos baños, cuatro habitaciones, área de pilas y cochera.

Área del terreno: 167,49 m²

167,49 m² Área de construcción: 167,49 m²

167,49 m² Precio de venta final: ¢25.681.000 (no registra descuento)

De acuerdo con la información del banco, el estado de conservación del inmueble es malo; se vende únicamente de contado y mediante notario externo. Además, parte de la edificación fue construida sobre la alameda peatonal, por lo que esa sección no fue considerada dentro del valor asignado en el avalúo.

4. Casa en Mogote de Bagaces, Guanacaste – ¢29.519.200

La vivienda de una planta se ubica en Guayabo, a 200 metros al oeste y a 25 metros al norte del salón comunal. Cuenta con sala, comedor, cocina, baño, tres habitaciones, área de lavado y cochera.

Área del terreno: 330 m²

330 m² Área de construcción: 149 m²

149 m² Precio inicial: ¢36.899.000

¢36.899.000 Descuento: 20% (¢7.379.800)

20% (¢7.379.800) Precio final: ¢29.519.200

El BCR señala que el precio es negociable y que el comprador debe efectuar las mejoras necesarias para la asegurabilidad del inmueble si el comprador requiere financiamiento.

5. Casa en Quesada de San Carlos, Alajuela – ¢39.888.750

Esta casa de una planta se encuentra en barrio Los Ángeles, 125 metros al norte y 58 metros al oeste de la iglesia católica. Consta de vestíbulo, sala, comedor, cocina, dos baños, tres habitaciones, área de pilas, cuarto de servicio, terraza, corredor, cochera y zona verde.

Área del terreno: 695 m²

695 m² Área de construcción: 287 m²

287 m² Precio inicial: ¢72.525.000

¢72.525.000 Descuento: 45% (¢32.636.250)

45% (¢32.636.250) Precio final: ¢39.888.750

La entidad indica que la propiedad se vende únicamente de contado y que el comprador puede elegir al abogado de su preferencia para formalizar la compraventa. También recomienda revisar las condiciones y observaciones específicas en la última hoja del avalúo.

6. Casa en Upala, Alajuela – ¢47.380.800

El inmueble de una planta se sitúa 1,5 kilómetros al este de la Subasta Ganadera de Upala, sobre la carretera a Canalete, frente a la entrada Las Brisas. Posee sala, comedor, cocina, un baño completo, dos habitaciones, lavandería, corredor, cochera y zona verde.

Área del terreno: 19.354,86 m²

19.354,86 m² Área de construcción: 126 m²

126 m² Precio inicial: ¢59.226.000

¢59.226.000 Descuento: 20% (¢11.845.200)

20% (¢11.845.200) Precio final: ¢47.380.800

Según el reporte bancario, la persona interesada debe realizar las reparaciones necesarias para el aseguramiento de la propiedad.

7. Casa en San Rafael de Escazú, San José – ¢138.225.000

Esta vivienda de dos plantas se ubica en el condominio Jacarandas, casa N.º 4. En el primer nivel tiene sala, comedor, cocina, vestíbulo, baño y medio, una habitación, dormitorio de servicio, lavandería y bodega; en el segundo nivel dispone de tres habitaciones, sala de televisión y dos baños. Incluye cochera.

Área del terreno: 242,50 m²

242,50 m² Área de construcción: 241,25 m²

241,25 m² Precio inicial: ¢145.500.000

¢145.500.000 Descuento: 5% (¢7.275.000)

5% (¢7.275.000) Precio final: ¢138.225.000

Estas son algunas de las propiedades publicadas por el Banco de Costa Rica. La lista completa de bienes disponibles puede consultarse en el sitio oficial de la institución.

Nota: Esta lista corresponde a algunas casas publicadas por el Banco de Costa Rica al 13 de noviembre de 2026. Los precios, los porcentajes de descuento y la disponibilidad de los inmuebles pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con las actualizaciones que realice la entidad.